Прошёл завершающий день Кубка сильнейших – белорусы завоевали 12 медалей

12 медалей – по 4 золотые, серебряные и бронзовые. Таков итог выступления белорусских биатлонистов на домашнем Кубке сильнейших. Заключительный день подарил нам россыпь наград, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Особенно успешным получился мужской массовый старт. Лидер национальной сборной Антон Смольский вновь не дал никому усомниться в своем превосходстве. На 4-х огневых рубежах он допустил только один промах и пересек финишную черту в гордом одиночестве.