Прошёл завершающий день Кубка сильнейших – белорусы завоевали 12 медалей
12 медалей – по 4 золотые, серебряные и бронзовые. Таков итог выступления белорусских биатлонистов на домашнем Кубке сильнейших. Заключительный день подарил нам россыпь наград, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Особенно успешным получился мужской массовый старт. Лидер национальной сборной Антон Смольский вновь не дал никому усомниться в своем превосходстве. На 4-х огневых рубежах он допустил только один промах и пересек финишную черту в гордом одиночестве.
Антон Смольский, многократный победитель и призер Кубка сильнейших по биатлону:
Выходил и понимал, что нужно качественно завершить. Посмотрел, что трибуны полные, на трассе людей очень много и хотелось порадовать и болельщиков, и родных, и тренеров, и самого себя. У меня это получилось, и я доволен сегодняшним результатом.
В этом же виде программы серебро завоевал Дмитрий Лазовский. В утренней сессии на третью ступень пьедестала масс-старта поднялась Ирина Шаклеина. Поддерживала нашу команду четырехкратная олимпийская чемпионка Дарья Домрачева.
Дарья Домрачева, четырехкратная олимпийская чемпионка, герой Беларуси:
Очень приятно наблюдать за сегодняшними соревнованиями, за такой яркой борьбой на дистанции. Все решалось сегодня в долях секунды. Лица радостных болельщиков, которые сегодня получили заряд ярких эмоций. Это все здорово, это биатлон и он объединяет.
С успешным выступлением национальную команду поздравил президент НОК Беларуси Виктор Лукашенко.