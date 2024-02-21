10 лет зимней Олимпиаде в Сочи! Вспоминаем триумфальные для белорусов Игры

10 лет назад на Олимпиаде в Сочи белорусские спортсмены показали наилучший результат в суверенной истории страны. Биатлонистка Дарья Домрачева смогла стать трехкратной олимпийской чемпионкой. В лыжной акробатике не было равных Антону Кушниру и Алле Цупер, сообщили в программе «Спорттаймер» на СТВ. Всего пять золотых наград и бронза. И, конечно же, общекомандное 8-е место. Елизавета Рудник окунулась в триумфальную историю.

Ровно 10 лет назад состоялась зимняя Олимпиада в Сочи. Эти Игры являются особенными для белорусских болельщиков. Главным героем тех Игр стала Дарья Домрачева. Для нашей биатлонистки российская Олимпиада прошла под знаком триумфа. Благодаря ее усилиям белорусский гимн трижды звучал в центре Олимпийского парка Сочи. Она стала первой и пока единственной в мире биатлонисткой, одержавшей три личные победы на одной Олимпиаде.

Начала Дарья турнир, заняв 9-е место в спринте. Но затем показала чемпионский класс и не позволила соперницам даже мечтать о золоте. Уже в пасьюте 11 февраля 2014 года, уступая по результатам спринта победительнице Анастасии Кузьминой почти 32 секунды, Домрачева после второй стрельбы захватила лидерство, которое лишь росло после каждого огневого рубежа. В итоге на финише белоруска имела колоссальное преимущество над ближайшей преследовательницей, титулованной норвежкой Турой Бергер, почти 38 секунд. Вторая золотая медаль была завоевана 14 февраля в индивидуальной гонке на 15 километров. Не помешал даже один промах. Рекордную третью награду принес масс-старт 17 февраля. В этот день Президент Беларуси Александр Лукашенко присвоил Домрачевой звание «Герой Беларуси».

Юрий Альберс, государственный тренер Белорусской федерации биатлона:

Именно такой успех трудно ожидать, это было феноменальное выступление. Конечно, она была готова к Олимпиаде очень сильно, вопросов нет. Но первый старт в спринтерской гонке не получился. И там чисто психологически она была не в своем рабочем состоянии. А в чем это выражалось? Она очень долго пристреливалась. Стрельба не шла. Она долго не могла пристреляться. А уже на следующей гонке по пристрелке видно было: все быстро, все хорошо. И вот так ее отпустило. И пошли эти результаты. Когда Даша выиграла третью медаль, мы с тренерами возвращались: должен быть «Герой Беларуси». Возвращаемся в отель – и уже Указ Президента.

Чистая стрельба плюс быстрый ход – это идеал, к которому стремятся все биатлонисты. Но на Играх в Сочи Дарья красиво продемонстрировала, как это выглядит на практике. Она поразила оппоненток и специалистов фантастической скоростью и практически безошибочной стрельбой. Немного статистики: в сумме за четыре проведенные личные гонки белоруска поразила 66 мишеней из 70. Процент точности – 94,2.