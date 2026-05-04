Новости по тегу #Брест

Сегодня почти треть всего белорусского продовольствия на экспорт – заслуга Брестской области. Регион бьет собственные молочные рекорды, оставаясь самым эффективным в стране.
Цветение теплолюбивого дерева приходится на середину апреля, но в этом году нежные бутоны порадовали уже в марте.
Как проходит процесс цифровизации в Брестской области? Развитие первого региона – что в планах? Как Брестчина взаимодействует на региональном уровне с другими странами?
«Конечно же, мы воспитываем свою молодежь настоящими патриотами нашей страны».
Статус спутника привлекает инвесторов. Как для небольших производств, так и для крупных игроков на рынке предоставляется ряд льгот. В 2018 году в Жабинке стали производить ветеринарные вакцины и препараты. Сельские хозяйства обрастают новыми МТК.
Каток стал центральным элементом предновогодней ярмарки, которая развернулась на площади Ленина.
Событие приурочили к 86-й годовщине со дня образования Брестской области.
Сегодня белорусская битва – мирная, за урожай. Брестские аграрии установили в этом году исторический рекорд – впервые получили свыше полутора миллионов тонн зерна.
Для самых маленьких жителей Брестчины распахнула двери обновленная детская областная больница, где создали уникальные условия для помощи маленьким пациентам. Это стало подарком для всего региона.
Фальшивки, маскирующиеся под указания областного управления здравоохранения, предписывают готовиться к закрытию стационаров, приему раненых военных и оборудованию операционных в подвалах.
С 5 по 12 сентября пройдет международный театральный фестиваль «Белая вежа». Его особенности, программу, значимость для развития театрального искусства и планы на будущее обсудим с нашей гостьей.
В городе появилась точная копия аксессуара диаметром три метра – самая большая скульптура пуговицы на пространстве СНГ.
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