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Новости по тегу #Брест

Брестская область – на Республиканской доске Почета. Как растущая экономика меняет жизнь брестчан?
04 мая 2026 17:31

Брестская область – на Республиканской доске Почета. Как растущая экономика меняет жизнь брестчан?

В Бресте раньше времени распустилась магнолия
31 марта 2026 13:42

В Бресте раньше времени распустилась магнолия

Соцэкономразвитие первого региона. Что в планах у Брестской области – разговор с Игорем Брилевичем
22 марта 2026 13:53

Соцэкономразвитие первого региона. Что в планах у Брестской области – разговор с Игорем Брилевичем

Как воспитать чувство патриотизма и гордости за свою страну у молодого поколения? Ответил Игорь Брилевич
22 марта 2026 13:46

Как воспитать чувство патриотизма и гордости за свою страну у молодого поколения? Ответил Игорь Брилевич

Новые кварталы и современная инфраструктура! Как развиваются города-спутники? Пример – Жабинка
21 декабря 2025 18:50

Новые кварталы и современная инфраструктура! Как развиваются города-спутники? Пример – Жабинка

Возле главной ёлки Бреста открылся каток
08 декабря 2025 07:47

Возле главной ёлки Бреста открылся каток

В Бресте открыли музей, посвященный зубру! Здесь собрано около 250 уникальных экспонатов
04 декабря 2025 18:16

В Бресте открыли музей, посвященный зубру! Здесь собрано около 250 уникальных экспонатов

Что стоит за таким результатом? Аграрии в Белоозёрске по всем традициям отметили «Дожинки»
04 октября 2025 18:02

Что стоит за таким результатом? Аграрии в Белоозёрске по всем традициям отметили «Дожинки»

Обновлённая детская больница и выставка достижений – как отметили День народного единства в Бресте?
17 сентября 2025 17:26

Обновлённая детская больница и выставка достижений – как отметили День народного единства в Бресте?

Осторожно, фейк! В медучреждения Брестской области поступают поддельные письма
11 сентября 2025 12:26

Осторожно, фейк! В медучреждения Брестской области поступают поддельные письма

6 стран-участниц! Что интересного будет на международном театральном фестивале «Белая вежа» в Бресте?
04 сентября 2025 12:09

6 стран-участниц! Что интересного будет на международном театральном фестивале «Белая вежа» в Бресте?

Трёхметровая пуговица! В Бресте на пешеходной улице появилась новая достопримечательность
26 июля 2025 14:07

Трёхметровая пуговица! В Бресте на пешеходной улице появилась новая достопримечательность