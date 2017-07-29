Шоу водных фонариков, парад близнецов и фестиваль цветов «Краски Бреста»: как город над Бугом отмечает 998-летие?

Новости Беларуси. Один из старейших городов Беларуси – Брест – отмечает 998 день рождения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Уже с утра на его улицах кипит праздничная жизнь. Историческая реконструкция освобождения Бреста, красочное авиашоу над Бугом, турнир по айс-штоку и ретро-автомобили, – наш корреспондент Петр Бутрим собрал калейдоскоп праздничных развлечений в одну картину. Брест поет, гуляет и принимает поздравления. Одному из самых старых городов страны исполнилось 998.

Последние выстрелы и Брест вместе с окрестностями освобожден. Дню города в усадьбе Немцевичей придали исторический контекст, в деталях воссоздав самый знаковый для города эпизод войны.

Елена Воробей, комиссар военно-исторического клуба:

Сегодня у нас на поле участвовала техника – исторический автомобиль «Вилис», пушка времен Второй мировой войны и мотоциклы. Одежда максимально приближена к исторически оригиналам.

Тем временем в парке зазвучал музыкальный марафон и развернулись праздничные спортивные бои. Большой теннис, соревнования на картинге. Ну а турнир по айсштоку объединил белорусов, поляков и литовцев. Всего областной центр сегодня принял рекордные 25 делегаций.

Георгий Ермаков, мэр Батуми (Грузия):

Я два года назад был и приехал сейчас. Увидел очень много изменений к лучшему. Это и развитие города, и предприятий, которые представляют Беларусь на международном уровне. А вот у семьи Филончук сегодня двойной праздник. Когда-то решили связать себя узами брака именно в День города. Сегодня, спустя 10 лет, пришли поздравить родной и любимый Брест, только уже вместе с четырьмя малышами.

Марина Филончук, житель Бреста

Решили выйти на фотосессию. Тем более праздник такой, День города, что можно отдохнуть и посмотреть какой город красивый, парк красивый, праздник веселый.

Сплошную и бесконечно увлекательную площадку можно было рассмотреть даже с высоты птичьего полета. Авиашоу город-именинник принял впервые. А вот и первые эмоции сразу после приземления. Анастасия Грень, житель Бреста:

С самого утра вдохновиться, полетать, чтобы вечером пойти на концерт. У меня нет слов. Еще один сюрприз – шоу двойников. По красной ковровой дорожке прошагали Элвис Пресли, Майкл Джексон, Леди Гага – да так, что от звездного флёра рябило в глазах.

Андрей Семенюк, участник шоу двойников:

Образ Элвиса Пресли лично мной создавался еще с раннего детства. Как только я услышал первую пластинку Элвиса. Я желаю всем жителям Бреста рок-н-ролла в их душу.

Примерно из той же эпохи и этот железный красавец – Газ-69 – одно из главных украшений выставки ретро-автомобилей.

Владимир Свобода, житель Бреста:

Нашему родному городу уже почти 1000, а ему вот 63. Он тоже старичок.