Здесь не только сохраняют и реставрируют исторические объекты, но и возводят новые: как в Бресте готовятся к 1000-летию?
Новости Беларуси. Лучшие регионы и предприятия страны чествовали сегодня на площади государственного флага в Минске. Все они занесены на Национальную доску Почета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
По итогам работы за 2016 год определены 68 победителей.
Несмотря на сложное время, они смогли достичь высоких результатов в социально-экономическом развитии. Среди лидеров – и Брест.
Обновленная Республиканская доска Почета открылась в Минске на площади Государственного флага.
Обновился дизайн – теперь здесь не только золотые таблички с лучшими из лучших, но и видеомониторы.
А среди городов-победителей и Брест.
До круглой даты в 1000 лет еще два года, а город над Бугом уже по-юбилейному красив, ухожен, а главное, и социально, и экономически привлекателен.
Николай Власюк, начальник управления архитектуры и градостроительства Брестского горисполкома:
Ряд крупных объектов сейчас находится на стадии проектирования и даже строительства.
Наверное, нужно отметить и строительство Западного обхода, реконструкцию Кобринского путепровода.
Окончание строительства театра кукол, набережной.
Здесь не только сохраняют и реставрируют исторические объекты, но и возводят новые – по последнему слову градостроительства.
Александр Рогачук, председатель Брестского горисполкома:
Брест - это ворота нашей страны, это ворота нашего Союзного государства. Брест – уникален тем,
что его городская территория является государственной границей.
Западный обход – это серьезный инфраструктурный проект. Представляете, на высоте 10 метров – эстакада длинной 2 километра? Эстакада позволит с Варшавского моста попасть на трассу М1, Козловичи, объехать город или въехать в него с любой стороны. Это будет гордость, будет символ нашего города.
Город над Бугом это, конечно, и его культурные брэнды. Театральной «Белой веже» больше 20, «Январским музыкальным вечерам» уже почти 30. Всего же за год здесь проходит больше 3000 выставок, концертов и творческих встреч.
Светлана Семашко, заведующий сектором культуры отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи Брестского горисполкома:
Кроме того, что у нас появились новые праздники, например, в 2016 году у нас появился фестиваль молока. Такого праздника у нас в стране нигде нет.
Мы ждем открытия нашего городского сада, который с 1946 года не работает.
И все же, самое главное достижение это то, что город с годами становится более комфортным для его коренных жителей.
Александр Рогачук:
Наши планы соотносятся с исполнением распоряжения главы государства по подготовке к 1000-летию нашего города. Брестчане очень признательны главе государства за внимание, которое он оказывает нашему городу: строительству школ, строительству детских садов, строительству дорог, набережной, строительству одного из крупнейших инфраструктурных проектов Беларуси – Западному обходу.
Иван Куприянчик, житель Брестского района:
Идет строительство новых дорог, развязок, что для меня, как автомобилиста, очень неплохо. Я это вижу и доволен.
Ольга Куприянчик, житель Брестского района:
Брест становится красивее, культурнее, более обустроенный.
Инна Церкович, житель Бреста:
Хорошеет с каждым годом. Это видно, очень приятно. Друзья, знакомые, которые приезжают, отмечают, что очень красиво, ухоженно.
Сегодня областной центр как никогда интересен и взгляду туриста.
В одной только Брестской крепости за год бывает до 500 тысяч человек.
Впрочем, и эту высокую планку привлекательности брестчанам поднять по силам.
Новая, так называемая, «фишка» Бреста – это цветы.
Первый большой фестиваль цветов пройдет в День города через месяц,
но подготовка к нему ведется уже сейчас – причем везде: от маленьких клумб до главных улиц Бреста. Неформальный статус Западных ворот Беларуси город над Бугом обязывает держать марку во всех сферах. Ведь порой первый взгляд самый точный.