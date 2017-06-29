Здесь не только сохраняют и реставрируют исторические объекты, но и возводят новые: как в Бресте готовятся к 1000-летию?

Новости Беларуси. Лучшие регионы и предприятия страны чествовали сегодня на площади государственного флага в Минске. Все они занесены на Национальную доску Почета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По итогам работы за 2016 год определены 68 победителей. Несмотря на сложное время, они смогли достичь высоких результатов в социально-экономическом развитии. Среди лидеров – и Брест. Обновленная Республиканская доска Почета открылась в Минске на площади Государственного флага.

Обновился дизайн – теперь здесь не только золотые таблички с лучшими из лучших, но и видеомониторы.

А среди городов-победителей и Брест. До круглой даты в 1000 лет еще два года, а город над Бугом уже по-юбилейному красив, ухожен, а главное, и социально, и экономически привлекателен.

Николай Власюк, начальник управления архитектуры и градостроительства Брестского горисполкома:

Ряд крупных объектов сейчас находится на стадии проектирования и даже строительства.

Наверное, нужно отметить и строительство Западного обхода, реконструкцию Кобринского путепровода. Окончание строительства театра кукол, набережной. Здесь не только сохраняют и реставрируют исторические объекты, но и возводят новые – по последнему слову градостроительства.

Александр Рогачук, председатель Брестского горисполкома:

Брест - это ворота нашей страны, это ворота нашего Союзного государства. Брест – уникален тем,

что его городская территория является государственной границей. Западный обход – это серьезный инфраструктурный проект. Представляете, на высоте 10 метров – эстакада длинной 2 километра? Эстакада позволит с Варшавского моста попасть на трассу М1, Козловичи, объехать город или въехать в него с любой стороны. Это будет гордость, будет символ нашего города. Город над Бугом это, конечно, и его культурные брэнды. Театральной «Белой веже» больше 20, «Январским музыкальным вечерам» уже почти 30. Всего же за год здесь проходит больше 3000 выставок, концертов и творческих встреч.

Светлана Семашко, заведующий сектором культуры отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи Брестского горисполкома:

Кроме того, что у нас появились новые праздники, например, в 2016 году у нас появился фестиваль молока. Такого праздника у нас в стране нигде нет.

Мы ждем открытия нашего городского сада, который с 1946 года не работает. И все же, самое главное достижение это то, что город с годами становится более комфортным для его коренных жителей. Александр Рогачук:

Наши планы соотносятся с исполнением распоряжения главы государства по подготовке к 1000-летию нашего города. Брестчане очень признательны главе государства за внимание, которое он оказывает нашему городу: строительству школ, строительству детских садов, строительству дорог, набережной, строительству одного из крупнейших инфраструктурных проектов Беларуси – Западному обходу.

Иван Куприянчик, житель Брестского района:

Идет строительство новых дорог, развязок, что для меня, как автомобилиста, очень неплохо. Я это вижу и доволен.

Ольга Куприянчик, житель Брестского района:

Брест становится красивее, культурнее, более обустроенный. Инна Церкович, житель Бреста:

Хорошеет с каждым годом. Это видно, очень приятно. Друзья, знакомые, которые приезжают, отмечают, что очень красиво, ухоженно. Сегодня областной центр как никогда интересен и взгляду туриста. В одной только Брестской крепости за год бывает до 500 тысяч человек. Впрочем, и эту высокую планку привлекательности брестчанам поднять по силам.

Новая, так называемая, «фишка» Бреста – это цветы.