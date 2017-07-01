«Мы даже минчанам не завидуем»: председатель горисполкома о планах развития Бреста

Что за сделано за последние годы и что ожидает брестчан и гостей этого уютного города? – в интервью нашему телеканалу рассказал председатель Брестского горисполкома Александр Рогачук.

Александр Рогачук, председатель Брестского городского исполнительного комитета:

Мы даем себе отчет, что сам факт занесения на Республиканскую доску Почета – это не повод самоуспокоения, это не повод, чтобы остановиться, это лишь хороший, замечательный стимул для движения вперед, прежде всего движения к 2019 году. Именно в этот год будет 1000-летие нашего города. Брест уникально совмещает в себе различные компоненты. Его нельзя назвать сугубо промышленным городом, его нельзя назвать городом, состоящем из сплошных артефактов. Здесь очень органично в силу особенностей географического положения, в силу особенностей истории нашего города есть очень много компонентов. Задача власти – очень сбалансировано эти компоненты развивать. Потому что это и не город-курорт, это и не город – промышленный гигант, у нас нет крупных промышленных объектов. У нас, как каждая курочка по чуть-чуть, а двор благоустроен, так и здесь каждый субъект хозяйствования, будь то швейная фирма, пусть маленькая, будь то маленькое предприятие, которое занимается другими видами бизнеса, будь то гигант, будь то ламповый завод и так далее – они создают общую промышленную составляющую. И мы отдаем себе отчет, что меняется структура оценки социально-экономического развития города. Она все больше отходит от чисто промышленного компонента к более серьезному, широкому компоненту, где есть очень много слагаемых, в том числе и туристическая привлекательность города. Не секрет, что очень многие европейские города, по сути дела, живут за счет туризма. Городской бюджет во многом и даже в доминирующем формате – у нас есть такие города-побратимы – формируется за счет туристов. Здесь мы видим большие резервы. Брест – это ворота нашей страны, это ворота нашего Союзного государства, это Брестская крепость, это Беловежская пуща. Поэтому в настоящий момент ведется активная работа по статусу безвизового пребывания в городе Бресте. Это очень хороший проект, который бы дал нам мощный толчок для привлечения инвестиций и туристической привлекательности. Сейчас ведется работа по реконструкции наших исторических символов. Я имею в виду музей «Берестье», Брестскую крепость. Брестская крепость – это точка притяжения. 500 тысяч человек ежегодно посещают Брестскую крепость. Это по данным статистики, реально, конечно, цифра гораздо больше. Наша задача – удержать туриста, который едет в Европу не на один день, а на 2 дня. Мы ставим себе такие задачи. Мы ищем новые исторические маркеры, мы ищем новые легенды, которые позволят туристам увидеть в Брест не только лишь в контексте той же крепости, а увидеть что-то в тысячелетней истории. И конечно, очень важно, чтобы инфраструктура города соответствовала возможному потоку туристов. Поэтому сейчас из 15 крупных инвестиционных проектов, которые реализуются в нашем городе, два проекта – это строительство отелей мировых брендов. Прежде всего наши планы соотносятся с распоряжением главы государства по подготовке к 1000-летию нашего города. Брестчане очень признательны главе государств за то внимание, которое он оказывает нашему городу Бресту. И реализация распоряжения 142 является сейчас главным лейтмотивом. Это строительство школ, детских садов, дорог, набережной, строительство, я не побоюсь этого слова, одного из крупнейших инфраструктурных проектов Республики Беларусь – «Западного обхода». Город Брест уникален тем, что его городская территория является государственной границей. Как таковую кольцевую дорогу сделать вокруг Бреста очень сложно. Но современные тенденции развития инфраструктуры требуют, чтобы была объездная дорога. Благодаря помощи главы государства, руководства области сейчас началась реализация второй стадии «Западного обхода». Представляете, на высоте 10 м эстакада длиной 2 км. Эстакада, которая позволит с «Варшавского моста» спокойно выехать на трассу М1, объехав город или заехав в этот город с любой стороны. Сложный инженерный проект, который реализуют брестские проектировщики и подрядчики. Это будет гордость, это будет символ нашего города с точки зрения динамики. Эта эстакада имеет очень красивый вид. Очень здорово, что в рамках подготовки к 100-летию мы обратились к субъектам хозяйствования с просьбой дать свои предложения, что могут сделать для нашего города. 235 пунктов реализации развития города у нас будет осуществлено за счет внебюджетных средств, за счет европейских грантов, за счет субъектов хозяйствования. Такие крупные субъекты хозяйствования, которые прославляют и город Брест, и Республику Беларусь, всем известны. Вместе с тем без денег, без бюджета на будет развития города. Поэтому реальные рабочие места, реальная экономика, реальная сфера услуг – это тот резерв, который надо развивать. Инвестиционная привлекательность Бреста. Свободная экономическая зона «Брест» свою задачу выполняет. Сейчас в соответствии с решениями правительства и главы государства идет расширение площади свободной экономической зоны, в том числе в рамках нашего города. Появляются новые производства, новые предприятия с участием иностранного капитала. Но этого никогда не будет достаточно. Это всегда должно быть стимулом для дальнейшего большего привлечения кредитов, инвестиций. Диверсифицировать внешние рынки очень важно. 80% идет в РФ. Это здорово, хорошо. Это надежный партнер, но рядом Евросоюз, Украина. Надо активно осваивать новые рынки, что мы активно сейчас и делаем. Мы очень любим свой город. Мы даже минчанам не завидуем, потому что лучше Бреста нету места. И я уверен, что вот эта синергетика всех усилий приведет к тому, что 1000-летний город Брест предстанет в 2019 году красивым, молодым и очень интересным для истории.