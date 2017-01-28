Не самый раскрученный, но резервы для роста есть: Брест может стать безвизовым для иностранных туристов

Новости Беларуси. Брест в ближайшем будущем может стать безвизовым для иностранных туристов. Удобный пограничный режим вот уже полтора года действует в Беловежской пуще. И, что самое главное, полностью себя оправдывает.

За 2016 год в живописном белорусском заповеднике без виз побывали больше семи тысяч гостей из-за рубежа.

Увидеть воочию не только белорусскую часть Пущи, но и Брестскую Крепость, а также не самый раскрученный, однако богатый своей историей Кобрин – поляк Михал Павлючук для традиционного мини-путешествия этой зимой выбрал именно восточное направление.

Михал Павлючук, турист (Польша):

Мои первые впечатления – это прекрасные дороги. Широкие, ровные. По меньшей мере те, по которым передвигались. Да и в белорусском консульстве обслужили на высшем уровне.