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Купила газировку и выиграла автомобиль! Брестчанка поделилась эмоциями от победы в игре от «Санты»

12 мая 2025 15:37
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Купила газировку и выиграла автомобиль! Брестчанка поделилась эмоциями от победы в игре от «Санты»-1

Ольга Бурлакова, ведущая:
Я сейчас подумала, что такой большой семье непременно нужен, естественно, огромный автомобиль, но ведь его приобрести так сложно. 

Купила газировку и выиграла автомобиль! Брестчанка поделилась эмоциями от победы в игре от «Санты»-3

Александра Каштанова, ведущая:
Да. Я знаю, где можно осуществить мечту и без существенных вложений.

Юрий Царев, ведущий:
Чудеса бывают! Сам бы не поверил, если бы не услышал историю Светланы из Бреста. Она просто приобрела газировку в магазине «Санта» и выиграла новое авто. Подробности в нашем следующем сюжете.

Купила газировку и выиграла автомобиль! Брестчанка поделилась эмоциями от победы в игре от «Санты»-5

Меня зовут меня Светлана, я из Бреста.

Купила газировку и выиграла автомобиль! Брестчанка поделилась эмоциями от победы в игре от «Санты»-7

– Это ваш первый автомобиль?
– Да, это мой первый автомобиль. Да, интересно все сложилось, и сложилось еще и накануне дня рождения дочери. Я, если честно, не поверила. Я сказала: «Ребята, так не шутят».

Купила газировку и выиграла автомобиль! Брестчанка поделилась эмоциями от победы в игре от «Санты»-9

Спасибо моей маме, бабушке моей дочери, которая очень любит «Кока-колу». Такое, наверное, бывает раз в жизни. Вот оно свершилось. «Кока-кола», машина. Цепочка сложилась.

Купила газировку и выиграла автомобиль! Брестчанка поделилась эмоциями от победы в игре от «Санты»-11

– Кто вызывает восхищение в первую очередь?
– Магазин «Санта».
– А пожелать? Найти свой игровой товар и выиграть свой приз.

*На правах рекламы.

# Реклама # Брест

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