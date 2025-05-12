Купила газировку и выиграла автомобиль! Брестчанка поделилась эмоциями от победы в игре от «Санты»

Ольга Бурлакова, ведущая: Я сейчас подумала, что такой большой семье непременно нужен, естественно, огромный автомобиль, но ведь его приобрести так сложно.

Александра Каштанова, ведущая:

Да. Я знаю, где можно осуществить мечту и без существенных вложений.

Юрий Царев, ведущий:

Чудеса бывают! Сам бы не поверил, если бы не услышал историю Светланы из Бреста. Она просто приобрела газировку в магазине «Санта» и выиграла новое авто. Подробности в нашем следующем сюжете.