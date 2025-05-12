Купила газировку и выиграла автомобиль! Брестчанка поделилась эмоциями от победы в игре от «Санты»

Ольга Бурлакова, ведущая:
Я сейчас подумала, что такой большой семье непременно нужен, естественно, огромный автомобиль, но ведь его приобрести так сложно.
Ольга Бурлакова, ведущая:
Я сейчас подумала, что такой большой семье непременно нужен, естественно, огромный автомобиль, но ведь его приобрести так сложно.
Александра Каштанова, ведущая:
Да. Я знаю, где можно осуществить мечту и без существенных вложений.
Юрий Царев, ведущий:
Чудеса бывают! Сам бы не поверил, если бы не услышал историю Светланы из Бреста. Она просто приобрела газировку в магазине «Санта» и выиграла новое авто. Подробности в нашем следующем сюжете.
Меня зовут меня Светлана, я из Бреста.
– Это ваш первый автомобиль?
– Да, это мой первый автомобиль. Да, интересно все сложилось, и сложилось еще и накануне дня рождения дочери. Я, если честно, не поверила. Я сказала: «Ребята, так не шутят».
Спасибо моей маме, бабушке моей дочери, которая очень любит «Кока-колу». Такое, наверное, бывает раз в жизни. Вот оно свершилось. «Кока-кола», машина. Цепочка сложилась.
– Кто вызывает восхищение в первую очередь?
– Магазин «Санта».
– А пожелать? Найти свой игровой товар и выиграть свой приз.
*На правах рекламы.