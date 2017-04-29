В Бресте по рекам Мухавец, Пина и Припять пройдёт круизный лайнер «Жемчужина Полесья»
Новости Беларуси. В Бресте попутного ветра пожелали туристам-первопроходцам. По рекам Мухавец, Пина и Припять пройдет первый круизный лайнер. Корабль «Жемчужина Полесья» – это 5-звездочный плавучий отель с роскошными номерами и первоклассным питанием.
По пути он сделает несколько остановок с экскурсиями по музеям,
познакомит пассажиров с богатой белорусской культурой. Протяженность маршрута более пятисот километров.
Николай Белковский и Татьяна Белковская, туристы (Россия) :
Маршрут очень интересный. Поэтому я думаю, что перспективы очень хорошие. Хотелось бы единственное, чтобы погода была хорошая.
Кира Ефимова, турист (Россия):
Вы знаете, интересует самое главное вот быт. Быт,
местное население и природа само собой.
Сергей Зубко, заместитель директора РУЭСП «Днепро-Бугский водный путь»:
Да, в настоящее время водный транспорт потерял свою значимость для перевозки пассажиров. Но что касается использования в туристической инфраструктуре,
то он имеет незаменимую возможность использования. За этим будущее. Это будет востребовано и нужно.
Дизайн-концепт создавали в Пинске: белорусский орнамент, тексты стихов Якуба Колоса на стенах, и их же отражение за окнами просторных кают. Так что в атмосфере белорусской культуры туристы будут пребывать по обе стороны борта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.