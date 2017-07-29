Красочное авиашоу, исторические реконструкции: Брест празднует день рождения

Новости Бреста. Один из старейших городов Беларуси – Брест – отмечает 998 день рождения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Уже с утра на его улицах кипит праздничная жизнь. В усадьбе Немцевичей прошла историческая реконструкция освобождения Бреста – белорусские клубы воссоздали заключительный эпизод войны. Красочное авиашоу над Бугом позволило брестчанам и многочисленным гостям областного центра полюбоваться и красотами любимого города с высоты птичьего полета.

Впервые состоялось шоу двойников «Парад звезд». Спортивные турниры по айс-штоку и теннису, выставка ретро-автомобилей и фестиваль красок – празднования охватили весь город. Поздравить который приехали 25 зарубежных делегаций. И это, как утверждают организаторы, новый рекорд.

Александр Рогачук, председатель Брестского городского исполнительного комитета:

Город Брест становится узнаваемым уже на уровне европейском. Все приезжают как побратимы и в разведку, а можно ли сюда вложить деньги, а можно ли сделать бизнес, можно ли решить проекты трансграничного сотрудничества. Это здорово, это рабочие места. Это наша экономика. То есть, бюджет города может зарабатывать больше за счёт туризма. Это тоже очень важная задача. которую мы решаем, в том числе проводя такие замечательные праздники