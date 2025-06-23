Первый в стране бетонный скейт-парк! В Бресте создают новые пространства для активного отдыха

Год благоустройства продолжает объединять всех, кто хочет сделать мир вокруг чище, красивее и комфортнее. Появляются новые локации для детей и взрослых, а те, что уже полюбились посетителям, постоянно обновляются и прирастают новыми точками активностей. Вот и в Бресте создают новые пространства для активного отдыха. Там планируют обновить дворовые территории и сделать город максимально удобным для пешеходов. Масштабные работы развернулись в разных районах областного центра и объединены общей идеей – создать комфортную городскую среду. Что важно – с необычными архитектурными и дизайнерскими решениями, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Перезагрузка для Бреста – репортаж Кристины Протосовицкой.

Это первый в стране бетонный скейт-парк такого масштаба. В разработке площадки участвовали профессиональные скейтбордисты из Беларуси и России. Для жителя Кобрина Серафима Угляницы даже расстояние не помеха. Подросток занимается скейтбордингом три года, впервые на площадке топ-уровня.

Серафим Угляница, житель Кобрина:

В Кобрине просто еще нет скейт-парка, они там только начали его строить. Я все равно буду ездить сюда, потому что это бетонный скейт-парк – это совершенно другое. Такое может быть только в бетонном скейт-парке, то есть такое невозможно построить из фанеры. И вот это его индивидуальность, то есть такого не было еще нигде в Беларуси.

Артем Леончик, житель Бреста:

Я очень рад, что нам построили такой скейт-парк в Бресте. Тут открывается много возможностей. Можно покататься с мальчиками, с друзьями. И вообще он очень классный. Более 30 заливок и не менее 300 тонн бетона, чтобы добиться гладкости и придать площадке сложную форму. Конфигурация позволяет заниматься на скейтах, роликах, самокатах и байках. Скейтбординг вошел в программу основных соревнований Олимпийских игр в Токио в 2020 году.

Андрей Гашев, генеральный директор предприятия «Брестское городское жилищно-коммунальное хозяйство»:

Ребята, которые строили скейт-парк, занимаются этим видом спорта. Поэтому, наверное, здесь учли все те моменты, которые действительно позволяют его сделать классным, суперским и уникальным объектом на территории не только города Бреста, но и всей нашей страны.

Тренд XXI века поддержали в городе и широкомасштабные граффити. На каменных полотнах размером с многоэтажку появились муралы, которые отображают связь настоящего и прошлого.