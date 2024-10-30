Эхо войны! И спустя более 80 лет современники получают страшные послания из прошлого. В Бресте обнаружили останки почти 40 человек – все они жертвы времен Великой Отечественной войны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Точное число установят эксперты после исследований на месте лагеря смерти для военнопленных, а позже и мирных жителей – так называемых «Красных казарм». Благодаря архивным документам прокуроры смогли докопаться до истины, которая станет очередной страницей дела о геноциде белорусского народа.

Город на костях – так жестко, но справедливо говорят современники о Бресте. Отголоски страшных 1940-х здесь не редкость – при строительстве, прокладке дорог то и дело встречают свидетельства зверств фашистов. В актах 1945-го года старались зафиксировать преступления нацистов на земле, по которой немецкий сапог прошагает нещадно. Именно один из таких документов и дал ответ, где искать – карта нарисованная от руки.

Андрей Володько, прокурор Бреста: На собственноручной схеме, которую составлял прокурор, вот они «Красных казармы». То, что в архиве было и зарисованные им места обозначения и захоронения, обнаруженных им уничтоженных в этом лагере граждан. Вот могила одна, вторая, третья. По его показаниям, общая длина могил была 120 метров, ширина 8 метров и глубина тогда 1,5 метра.

За это время село Речица из карты превратилось в один из районов города. Единственная привязка к местности – железная дорога. Место «Красных казарм» – территория бывшего лагеря смерти в Бресте. Сперва в 1942 году здесь размещали военнопленных – из 8 тысяч погибли не менее 7,2 тысяч, их жестокими порядками доводили до полного изнеможения.

С 1943 года в лагере содержали тех, кто из-за болезней возвращался с принудительных работ в Германии. Условия описывали жуткие – эпидемия тифа, отсутствие еды и холод. Погибли не менее 2 тысяч мирных граждан. Сами раскопки военнослужащие 52-го отдельного специализированного поискового батальона велись в нескольких десятков метров от памятника.