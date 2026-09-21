Новости по тегу #Больницы Минска

В честь юбилея учреждения в Минске прошло торжественное собрание.
Ставка в учреждении – на отечественные технологии и максимальное сокращение времени пребывания в стационаре.
Всего больницы и поликлиники региона в 2026 году приняли около 900 молодых специалистов. За 3 недели они уже адаптировались на своих первых рабочих местах и познакомились с коллективами. Преодолеть трудности помогает институт наставничества.
За свою историю медицинское учреждение выросло из небольшой больницы в многопрофильный центр, рассчитанный на 620 коек. В его структуру входят 45 клинических отделений и вспомогательных служб, а также 8 кафедр.
Промышленные альпинисты в образах их любимых персонажей спустились по тросам прямо к больничным окнам и подарили ребятам то, что не купишь за деньги – веру в чудо.
Потоки пациентов и врачей полностью разделят, чтобы исключить встречные контакты.
Врач в любой точке страны, имея доступ к единой карте, видит полную историю болезни человека. Это минимизирует риск ошибок и дублирование анализов. А пациент, в свою очередь, экономит время.
Минская городская гинекологическая больница, которая теперь носит статус клинического центра, по праву считается флагманом женского здоровья в стране.
Падения на льду – одна из самых частых причин обращений в больницу, особенно среди пожилых и детей. В дни сильного гололеда число обращений в медучреждения увеличивается в два-три раза.
Медучреждение возводят на Долгиновском тракте. Выездное совещание на стройплощадке провел председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев.
Говорили о реализация гражданских инициатив, строительство жилья, благоустройство территорий Минска, повышение социальных выплат, а еще развитие городской инфраструктуры.
Президент отметил, что работники учреждения встречают праздник, опираясь на прочный фундамент для дальнейшего роста: огромный опыт, преданность делу и постоянное внедрение самых передовых практик.
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