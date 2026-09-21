Прямой эфир

Новости по тегу #Больницы Минска

1-я городская клиническая больница Минска отмечает 95-летие
21 сентября 2026 17:38

1-я городская клиническая больница Минска отмечает 95-летие

До 700 операций по замене суставов в год выполняют в 11-й городской клинической больнице Минска
06 сентября 2026 13:37

До 700 операций по замене суставов в год выполняют в 11-й городской клинической больнице Минска

Приоритет для успешного будущего – какие условия созданы для молодых медиков в Гомеле?
25 августа 2026 17:11

Приоритет для успешного будущего – какие условия созданы для молодых медиков в Гомеле?

1-я городская клиническая больница Минска отмечает 95-летие
20 июля 2026 17:42

1-я городская клиническая больница Минска отмечает 95-летие

В гости к детям в РНПЦ детской онкологии, гематологии и иммунологии пришли супергерои – как это было
06 июня 2026 08:56

В гости к детям в РНПЦ детской онкологии, гематологии и иммунологии пришли супергерои – как это было

В Минске на Долгиновском тракте продолжается возведение инфекционной больницы. В чем особенность проекта?
04 июня 2026 17:38

В Минске на Долгиновском тракте продолжается возведение инфекционной больницы. В чем особенность проекта?

Как работает единая цифровая система? Трансформацию здравоохранения обсудили в Гомеле
15 апреля 2026 17:05

Как работает единая цифровая система? Трансформацию здравоохранения обсудили в Гомеле

Центр женского здоровья откроется в 2026-м на базе 3-й ГКБ Минска
06 марта 2026 14:15

Центр женского здоровья откроется в 2026-м на базе 3-й ГКБ Минска

В Минской области с ноября зафиксировано почти 600 случаев сезонного травматизма. Как обезопасить себя?
20 января 2026 15:01

В Минской области с ноября зафиксировано почти 600 случаев сезонного травматизма. Как обезопасить себя?

Новую инфекционную больницу в Минске планируют открыть в 2026 году
10 ноября 2025 18:38

Новую инфекционную больницу в Минске планируют открыть в 2026 году

Артём Цуран встретился с коллективом 22-й Минской городской поликлиники
02 сентября 2025 18:02

Артём Цуран встретился с коллективом 22-й Минской городской поликлиники

Лукашенко поздравил работников Республиканского реабилитационного центра для детей-инвалидов с 25-летием учреждения
31 августа 2025 13:42

Лукашенко поздравил работников Республиканского реабилитационного центра для детей-инвалидов с 25-летием учреждения