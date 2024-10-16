В «Минск-Мире» возводят сразу 2 поликлиники: детскую и взрослую

Социальная инфраструктура столицы активно развивается. Город прирастает новыми учреждениями здравоохранения. Так в жилом комплексе «Минск-Мир» строятся сразу 2 поликлиники, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Одна из них для маленьких пациентов. Рабочие уже приступили к утеплению фасада будущей детской поликлиники. Учреждение здравоохранения рассчитано на 680 посещений в смену. В здании будет 7 этажей, где разместятся кабинеты врачей, рентгенодиагностики, водолечения, УЗИ и стоматологическое отделение. Фасад здания украсят декоративной штукатуркой. В оформлении фасадов появятся яркие и солнечные цвета.

Ирина Пашуто, главный врач УЗ «3-я центральная районная клиническая поликлиника»:

На данном этапе проходит закупка медицинского оборудования. Планируется решение вопроса с укомплектованием штатов. В соответствии, вновь утвержденным в период открытия поликлиники штатным расписанием. Взрослая и детская поликлиники будут соответствовать всем современным требованиям.

Сейчас в учреждении готовятся к пуску тепла. Параллельно на объекте идет монтаж наружной теплотрассы. Ввести в эксплуатацию медучреждение планируют уже в 2025 году.