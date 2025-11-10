Масштабный строительный проект. Новую инфекционную больницу в Минске планируют открыть в 2026 году, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Медучреждение возводят на Долгиновском тракте. Выездное совещание на стройплощадке провел председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев. Готовность медицинского комплекса – 30 %. Одновременно ведутся работы во всех 7 корпусах будущей больницы. На объекте ежедневно трудятся более 260 человек. Современное медучреждение будет соответствовать последним стандартам и позволит оказывать квалифицированную помощь пациентам с инфекционными заболеваниями.

Алексей Щербач, директор УКС Запад:

К зиме мы планируем запустить отопление на палатных корпусах и завершить их полную зашивку как наружных, так и внутренних стен. У нас есть еще главный корпус, где мы планируем к весне, может март месяц, завершить устройство каркаса и также закрыть контур.

Клиника разместится на площади около 10 гектаров. Это будет современный медкомплекс более чем на 260 койко-мест с уникальным отделением особо опасных инфекций, мощной реанимацией, операционными, компьютерным и магнитно-резонансным томографами. А также современной клинической лабораторией.