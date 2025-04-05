Эндопротезирование без ожидания и очередей – в 11-й больнице Минска выполнили первые платные операции

Медицинская помощь семь дней в неделю. Консультации врачей, оперативные вмешательства в выходные и праздничные дни на платной основе пользуются спросом у белорусов. Предоставлять такие услуги начали в мае 2022 года в рамках пилотного проекта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Эксперимент удался. Инициатива понравилась и пациентам, и врачам. Теперь это постоянная программа, которая охватывает 265 учреждений здравоохранения. Так, в 11-й городской клинической больнице Минска 5 апреля выполнили первые операции по эндопротезированию суставов. Тему продолжит Арина Верховская.

Эндопротезирование без ожидания и очередей. Теперь это реальность. Операции по замене коленных и тазобедренных суставов в выходные и праздничные дни на платной основе начали проводить в 11 городской клинической больнице Минска. Среди первых пациентов – Иван Васильевич из Брестской области.

Иван Букато:

Надо срочно оперировать колено. Договорились здесь на платной основе, без очереди. Так я сюда попал. Сегодня в больнице выполнили три платных операции по эндопротезированию. Пациенты смогли сами выбрать врача, а также производителя протеза.