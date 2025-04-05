Эндопротезирование без ожидания и очередей – в 11-й больнице Минска выполнили первые платные операции
Медицинская помощь семь дней в неделю. Консультации врачей, оперативные вмешательства в выходные и праздничные дни на платной основе пользуются спросом у белорусов. Предоставлять такие услуги начали в мае 2022 года в рамках пилотного проекта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Эксперимент удался. Инициатива понравилась и пациентам, и врачам. Теперь это постоянная программа, которая охватывает 265 учреждений здравоохранения. Так, в 11-й городской клинической больнице Минска 5 апреля выполнили первые операции по эндопротезированию суставов.
Тему продолжит Арина Верховская.
Эндопротезирование без ожидания и очередей. Теперь это реальность. Операции по замене коленных и тазобедренных суставов в выходные и праздничные дни на платной основе начали проводить в 11 городской клинической больнице Минска. Среди первых пациентов – Иван Васильевич из Брестской области.
Иван Букато:
Надо срочно оперировать колено. Договорились здесь на платной основе, без очереди. Так я сюда попал.
Сегодня в больнице выполнили три платных операции по эндопротезированию. Пациенты смогли сами выбрать врача, а также производителя протеза.
Андрей Микулка, врач – травматолог-ортопед 11-й городской клинической больницы Минска:
Пациентке предстоит оперативное лечение, оперативное вмешательство на тазобедренном суставе. Выполнено будет инновационным методом – прямым передним доступом, малотравматичным, при котором не рассекается ни одна мышца. Они просто разводятся в стороны, что позволяет пациенту в послеоперационном периоде гораздо быстрее стать в строй.
Платные медицинские услуги в выходные и праздничные дни пользуются спросом. Это показал пилотный проект. На протяжении двух лет в тестовом режиме работали почти 40 медучреждений. Как итог – только в Минске за 8 месяцев 2024 года было проведено около 4 тысяч оперативных вмешательств и исследований. Заработано более 6,5 миллиона рублей. Теперь эта программа стала постоянной и охватывает 265 больниц и научно-практических центров по всей стране. При этом работа организована не в ущерб основной нагрузке клиник по оказанию бесплатной помощи.
Подробности в видео.