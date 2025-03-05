В Минске на базе 2-й больницы создадут многопрофильный консультативно-диагностический центр

Здание на улице Красноармейской будет реконструировано. Выделено финансирование. В 2025 году должны начаться строительные работы. В новом медцентре смогут выявлять предопухолевые и опухолевые заболевания на ранней стадии. Для оснащения планируется закупить современное оборудование, включая УЗИ-аппараты, эндоскопические стойки, цифровые маммографические комплексы и компьютерный томограф. Консультативно-диагностический центр сможет принимать до 220 пациентов в смену.

Александр Атаман, заместитель главного врача УЗ «2-я городская клиническая больница»:

Также будут оказываться специализированные исследования, такие как гастроэнтерологические (все виды), это фиброколоноскопия, фиброгастроскопия. Все виды колоноскопии будут оказываться с анестезиологическим пособием, то есть там будут предусмотрены палаты краткосрочного пребывания пациентами, которые будут находиться под наркозом, чтобы они в спокойном режиме выходили из наркоза.

Весь ансамбль здания отнесен к архитектурным ценностям города. Поэтому внешний вид фасада останется неизменным, работы будут проходить преимущественно внутри.