Артём Цуран встретился с коллективом 22-й Минской городской поликлиники

Об этом и многом другом говорили на встрече Артема Цурана с трудовым коллективом 22-й городской поликлиники. Особый акцент сделали и на развитие системы здравоохранения. Так, сейчас в учреждении ведется масштабная модернизация. Специалисты завершают ремонтные работы в кабинете рентгенографии. Уже закуплено современное оборудование – стоматологические и дентальные рентген-аппараты. Планируется, что принимать пациентов начнут в октябре.

Елена Астапова, заместитель главного врача по медицинской части 22-й городской поликлиники: В настоящее время будет производиться установка цифрового рентгеновского оборудования, которое позволит автоматически выставлять все параметры, необходимые для качественного получения изображения. Будут рентгеновские установки, которые позволяют делать как рентгеновские снимки, так и выполнять скопические исследования, то есть исследования в режиме реального времени. Рентгеновские томографические исследования.

Артем Цуран, председатель Минского городского Совета депутатов:

Коллектив достаточно стабильно работает, очень большой охват населения, почти 50 тысяч человек. Ну и, как по большому счету, любое учреждение здравоохранения Минска, в постоянном обновлении, в той или иной стадии текущих ремонтов. Я обратил внимание сразу у главврача, что в очень хорошем состоянии находится и фасад, и само здание, несмотря на то, что уже более 10 лет произведены.

Помимо текущих работ по модернизации учреждений здравоохранения, в планах до начала 2026-го завершить строительство четырех новых поликлиник.