Как работает единая цифровая система? Трансформацию здравоохранения обсудили в Гомеле

Гомель на эту неделю стал IT-столицей Беларуси: здесь стартовала «Цифровая неделя» – серия мероприятий, объединивших профессионалов в сфере технологий, представителей власти, бизнеса, педагогов и молодежь. В фокусе обсуждения – то, как современные IT-решения меняют повседневную жизнь людей, делают государственные услуги доступнее, а работу специалистов – надежнее и эффективнее. Одно из ключевых направлений в процессе глобальной трансформации – здравоохранение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. С января в нашей стране начала действовать единая цифровая система, которая связывает поликлиники, больницы и лаборатории по всей республике. Как это нововведение уже сегодня помогает врачам и пациентам, а также о других перспективных проектах – в репортаже Анны Корольчук.

В зоне обслуживания Гомельской центральной городской поликлиники – более 40 тысяч человек. Переходить на «цифру» здесь начали около 10 лет назад: внедрили информационную систему «Лекарь» с электронными медицинскими картами и выпиской рецептов. Эффективной работе мешало лишь одно – платформа не взаимодействовала со стационарами до запуска централизованной системы здравоохранения.

Светлана Литвиненко, заместитель главного врача Гомельской центральной городской клинической поликлиники:

Мы можем видеть все учреждения. Если пациент обследовался где-то в Минске, в любом городе Республики Беларусь, мы будем это видеть. И опять же, когда пациент обращается, мы видим всю информацию о нем, где он лежал, обследовался, какие у него заболевания. У нас каждое учреждение получило сертификат безопасности. То есть мы обеспечиваем полную сохранность персональных данных и медицинской тайны наших пациентов. Это кардинально меняет подход к оказанию помощи. Врач в любой точке страны, имея доступ к единой карте, видит полную историю болезни человека. Это минимизирует риск ошибок и дублирование анализов. А пациент, в свою очередь, экономит время – за несколько кликов в личном кабинете может заказать справку или записаться на прием.

О трендах цифровой трансформации здравоохранения 15 апреля говорили в Гомеле. С разработчиками программного обеспечения встретились 150 представителей медицинской сферы региона. Специалистам презентовали новый пилотный проект – по телемедицине. Виктор Сидоренко, начальник отдела по развитию бизнеса IT-компании:

Мы демонстрируем пилотный проект, разработка нашей компании, по оказанию телемедицинских консультаций удаленных по ведению беременностей. Продукт уже проходит апробацию в Смолевичской центральной районной больнице. Более 20 пациенток находятся в системе и могут в режиме онлайн общаться со своим лечащим врачом.