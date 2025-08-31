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Лукашенко поздравил работников Республиканского реабилитационного центра для детей-инвалидов с 25-летием учреждения

31 августа 2025 13:42
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Дарить тепло и надежду тысячам особенных ребят. Республиканский реабилитационный центр для детей-инвалидов отмечает юбилей. Александр Лукашенко поздравил работников учреждения с 25-летием со дня основания, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лукашенко поздравил работников Республиканского реабилитационного центра для детей-инвалидов с 25-летием учреждения-2

Президент отметил, что работники учреждения встречают праздник, опираясь на прочный фундамент для дальнейшего роста: огромный опыт, преданность делу и постоянное внедрение самых передовых практик. За этот небольшой период работы учреждения помощь и поддержку получили более 27 тысяч детей.

Лукашенко поздравил работников Республиканского реабилитационного центра для детей-инвалидов с 25-летием учреждения-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Четверть века в этих стенах кропотливо и с любовью пишется история современного подхода к реабилитации детей с особыми потребностями. Такой непростой, но очень важный труд требует, кроме профессионального мастерства, исключительной доброты и сердечности. Ваша сплоченная команда ежедневно создает атмосферу доверия и заботы, в которой так нуждаются ваши воспитанники, помогая им не только в лечении и реабилитации, но и в обретении веры в себя и свои силы.

# Больницы Минска # Александр Лукашенко

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