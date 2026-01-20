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В Минской области с ноября зафиксировано почти 600 случаев сезонного травматизма. Как обезопасить себя?

20 января 2026 15:01
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В Минской области с конца ноября зарегистрировано почти 600 случаев сезонного травматизма, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В Минской области с ноября зафиксировано почти 600 случаев сезонного травматизма. Как обезопасить себя?-2

Падения на льду – одна из самых частых причин обращений в больницу, особенно среди пожилых и детей. В дни сильного гололеда число обращений в медучреждения увеличивается в два-три раза. Также среди причин травматизма – небезопасное катание на тюбингах. Только в Столбцовском районе уже зарегистрировано более 20 случаев.

В Минской области с ноября зафиксировано почти 600 случаев сезонного травматизма. Как обезопасить себя?-4

Александр Полын, заведующий межрайонным травматологическим центром Столбцовской центральной районной больницы:
К сожалению, в этом сезоне в связи с резко изменившимися погодными условиями травматизм подрос. Выросла статистика, как взрослая, так и детская. Возросло количество переломов шейки бедра у возрастных пациентов. Коленный сустав, переломы нижней трети предплечья.

Специалисты рекомендуют выбирать обувь на плоской резиновой подошве. Пожилым людям стоит использовать трость с резиновым наконечником или шипом для устойчивости. А также избегать замерзших луж, теневых участков дорог и лестниц без поручней.

# Больницы Минска # Здравоохранение Беларуси

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