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1-я городская клиническая больница Минска отмечает 95-летие

20 июля 2026 17:42
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95 лет преданности врачебному долгу и забота о здоровье жителей столицы. 1-я городская клиническая больница Минска отмечает свой юбилей, сообщили в программе «Столичные подробности».

Минздрав ограничил срок ожидания плановых КТ и МРТ.

1-я городская клиническая больница Минска отмечает 95-летие-2

За свою историю медицинское учреждение выросло из небольшой больницы в многопрофильный центр, рассчитанный на 620 коек. В его структуру входят 45 клинических отделений и вспомогательных служб, а также 8 кафедр. Здесь проводятся сложные высокотехнологичные вмешательства, в частности – малоинвазивные операции на сердце.

1-я городская клиническая больница Минска отмечает 95-летие-4

Елена Колобова, рентгено-эндоваскулярный хирург 1-й городской клинической больницы:
Я работала медсестрой в этой больнице, когда училась в мединституте. Ну и стала кардиологом. После распределения я сюда вернулась и дежурила врачом-кардиологом, а потом уже работала стационарно. И 5 лет назад мне предложили углубить свою кардиологическую специализацию и заниматься аритмиями. Для меня было это очень интересно. 

1-я городская клиническая больница Минска отмечает 95-летие-6

Ольга Есманчик, главный врач 1-й городской клинической больницы:
В настоящее время мы проводим два направления деятельности. В первую очередь – текущий ремонт третьего этажа акушерского корпуса и проводится комплексный ремонт акушерско-физиологического отделения. И проходят по капитальному ремонту в госстройэкспертизе документы по ремонту второй ангиографической операционной для замены имеющегося аппарата на более современное оборудование, оснащение операционной. 

Родильный дом больницы обладает третьим уровнем оказания медпомощи. Только за последние полгода здесь успешно приняли более тысячи родов.

# Больницы Минска

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