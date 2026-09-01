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Новости по тегу #БНТУ

В Минске открыли обновленный корпус БНТУ после масштабной реконструкции
01 сентября 2026 17:04

В Минске открыли обновленный корпус БНТУ после масштабной реконструкции

Игорь Карпенко посетил Белорусский национальный технический университет
18 июня 2026 11:36

Игорь Карпенко посетил Белорусский национальный технический университет

Эндопротезы мирового уровня! Как белорусские разработки поставили на ноги тысячи людей
03 июня 2026 17:43

Эндопротезы мирового уровня! Как белорусские разработки поставили на ноги тысячи людей

Флагман технического образования! В БНТУ назвали популярные факультеты, которые востребованы у абитуриентов
13 мая 2026 08:20

Флагман технического образования! В БНТУ назвали популярные факультеты, которые востребованы у абитуриентов

В Минске открыли новый учебный корпус энергетического факультета БНТУ
08 мая 2026 11:24

В Минске открыли новый учебный корпус энергетического факультета БНТУ

БНТУ в 2026 году примет почти 3800 первокурсников
31 марта 2026 17:30

БНТУ в 2026 году примет почти 3800 первокурсников

Единый день открытых дверей проходит в вузах и колледжах Беларуси
21 марта 2026 11:15

Единый день открытых дверей проходит в вузах и колледжах Беларуси

Виктор Каранкевич встретился с коллективом и молодыми учёными БНТУ
02 февраля 2026 13:41

Виктор Каранкевич встретился с коллективом и молодыми учёными БНТУ

Познакомиться со специальностями и узнать об особенностях поступления – в БНТУ проходит день открытых дверей
17 января 2026 10:55

Познакомиться со специальностями и узнать об особенностях поступления – в БНТУ проходит день открытых дверей

Масштабный диалог о развитии высшего образования в Беларуси и России состоялся в БНТУ
11 декабря 2025 08:58

Масштабный диалог о развитии высшего образования в Беларуси и России состоялся в БНТУ

Лидер инженерного образования! Как БНТУ отмечает 105-летие?
10 декабря 2025 18:06

Лидер инженерного образования! Как БНТУ отмечает 105-летие?

Подарок к 105-летию – в БНТУ открыли Духовно-просветительский центр
10 декабря 2025 10:43

Подарок к 105-летию – в БНТУ открыли Духовно-просветительский центр