Новости по тегу #БНТУ

После масштабной реконструкции открылся 15-й корпус вуза на Борисовском тракте – легендарный «корабль» белорусского инженерного образования. В торжественной церемонии приняли участие председатель Совета Республики Наталья Кочанова и министр образования Андрей Иванец.
Игорю Карпенко продемонстрировали возможности нового учебно-лабораторного корпуса – современные аудитории и передовые научные комплексы.
Отечественная разработка получила признание – стала победителем конкурса «Лучшие товары Беларуси» и завоевала приз «Выбор потребителя».
«Однозначно могу сказать, что на все наши специальности стоит обратить внимание, каждая из этих специальностей будет востребована для отдельно взятого абитуриента».
Новое 12-этажное здание рассчитано на 886 студентов. Внутри расположились учебные аудитории, вычислительный центр, актовый и конференц-залы.
Около 600 студентов будут обучаться по целевому направлению.
В Белорусском национальном техническом университете традиционно акцент делают на инженерные специальности. Факультеты представляют свои тематические площадки.
В центре внимания были решения, принятые на втором заседании VII Всебелорусского народного собрания.
День открытых дверей в вузе собрал несколько сотен старшеклассников из всех регионов страны. На вопросы ответили преподаватели БНТУ. А также презентовали возможности факультетов.
На базе БНТУ собрались около 200 экспертов. В их числе и представители Российского государственного технического университета имени Калашникова из Ижевска.
Праздничные мероприятия, посвященные 105-летию БНТУ, проходят в университете с начала недели.
Создать центр предложили сами студенты. Они же разработали все архитектурные решения. В помещении имеется литература духовно-нравственного содержания, иконы и изображения, которые помогают современному молодому человеку приобщиться к духовному наследию поколений.
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