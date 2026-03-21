Единый день открытых дверей проходит в вузах и колледжах Беларуси

Определиться с будущей профессией и познакомиться с учебным процессом. Такая возможность 21 марта есть у белорусских школьников. В вузах и колледжах по всей стране проходит день открытых дверей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Белорусском национальном техническом университете традиционно акцент делают на инженерные специальности. Факультеты представляют свои тематические площадки. Старшеклассники могут пройти профориентационное тестирование и поучаствовать в мастер-классах. Представители приемной комиссии и педагоги проводят консультации. Кроме того, гостям презентовали новейшую разработку конструкторского бюро БНТУ – это автомобиль родстер.

– Привлекли баллы, потому что довольно хорошие. Также хорошее местоположение, недалеко от дома, легко добираться. Также хорошие специальности, на которые хотела бы поступить.