Единый день открытых дверей проходит в вузах и колледжах Беларуси

Определиться с будущей профессией и познакомиться с учебным процессом. Такая возможность 21 марта есть у белорусских школьников. В вузах и колледжах по всей стране проходит день открытых дверей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Определиться с будущей профессией и познакомиться с учебным процессом. Такая возможность 21 марта есть у белорусских школьников. В вузах и колледжах по всей стране проходит день открытых дверей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В Белорусском национальном техническом университете традиционно акцент делают на инженерные специальности. Факультеты представляют свои тематические площадки. Старшеклассники могут пройти профориентационное тестирование и поучаствовать в мастер-классах. Представители приемной комиссии и педагоги проводят консультации. Кроме того, гостям презентовали новейшую разработку конструкторского бюро БНТУ – это автомобиль родстер.
– Привлекли баллы, потому что довольно хорошие. Также хорошее местоположение, недалеко от дома, легко добираться. Также хорошие специальности, на которые хотела бы поступить.
Андрей Сафонов, первый проректор Белорусского национального технического университета:
Мы сегодня, наряду с нашими ведущими предприятиями промышленности, проводим этот день. И я глубоко убежден, что без полного детального понимания своей будущей профессии на примере конкретных предприятий, к нам в вуз придут самые мотивированные, самые подготовленные ребята. И здесь мы, как говорят, объединим задачи, усилия и получим на выходе самого профессионального выпускника.
В 2026 году БНТУ планирует принять около 4 тысяч студентов. Они смогут пройти обучение по 47 специальностям. В приоритете – целевая подготовка.