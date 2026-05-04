На футбольных аренах нашей страны завершилась программа 6-го тура ЧБ

На футбольных аренах нашей страны завершилась программа 6-го тура чемпионата Беларуси, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Всего было сыграно восемь поединков. Зрители увидели 23 взятия ворот.

В центральном противостоянии этого уикенда «МЛ Витебск» на выезде одолел минское «Динамо». Встреча принципиальных соперников подарила немало ярких моментов, уже в течение стартовых 15 минут «северяне» обеспечили себе двукратное преимущество. Хозяева рук не опустили, постепенно наладили игру и восстановили равенство в счете.

Однако уже в компенсированное время Александр Месарович принес победу «желто-зеленым». «Динамовцы» потерпели первое поражение в нынешнем чемпионате и опустились на третье место в турнирной таблице. По-прежнему без осечек кроме «МЛ Витебска» идет гродненский «Неман», и «Арсенал». Но у клуба из Дзержинска больше ничейных исходов.

Лучшим игроком тура признали Владислава Яцкевича. Защитник «Минска» в поединке против новополоцкого «Нафтана» вышел на замену в начале первого тайма и ярко проявил себя на поле. Он умело подключался к атакам, но самое главное, оформил в этом противостоянии дубль, поразив ворота соперников на 14-й и 54-й минутах.