Что изобретают белорусские школьники? Победитель конкурса «Техноинтеллект» рассказал о разработке

Более 160 юных изобретателей приняли участие в республиканском конкурсе «Техноинтеллект» в Белорусском национальном техническом университете. В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – победитель в одной из номинаций Никита Рыбалко, учащийся Годылевской средней школы, и Ксения Якушенко, проректор по научной работе Белорусского национального технического университета. Александра Каштанова, ведущая:

Конкурс называется «Техноинтеллект». Что он из себя представляет?

Ксения Якушенко, проректор по научной работе Белорусского национального технического университета:

Данный конкурс уже в 14-й раз проводится на базе Белорусского национального технического университета. Это республиканский конкурс научно-технического творчества нашей учащейся молодежи. Он объединяет всех ребят, кто любит заниматься конструированием, техническим творчеством, экологией, робототехникой и большим количеством всех этих направлений в инженерных профессиях. Данный конкурс помогает ребятам показать свои проекты, представить их научному сообществу и получить одобрение и дальнейший путь. Впервые в этом году принимали участие в конкурсе учащиеся классов инженерной направленности.

Никита Рыбалко, учащийся Годылевской средней школы:

Рассказал мне о конкурсе мой учитель, проект я сделал специально для него. Проект называется «Система контроля и управления доступа на ЕSP-32». Она представляет собой систему управления удаленным доступом, или пропускным режимом. Создавал я его для нашего маленького учреждения образования как замену турникетов, которые более распространены. Александр Меженный, ведущий:

В школе уже пользуются твоей системой? Никита Рыбалко:

Пробовали пользоваться, однако на вход не разрешают ставить. Александр Меженный:

Что получают те, кто побеждает в конкурсе?