Что изобретают белорусские школьники? Победитель конкурса «Техноинтеллект» рассказал о разработке
Более 160 юных изобретателей приняли участие в республиканском конкурсе «Техноинтеллект» в Белорусском национальном техническом университете.
В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – победитель в одной из номинаций Никита Рыбалко, учащийся Годылевской средней школы, и Ксения Якушенко, проректор по научной работе Белорусского национального технического университета.
Александра Каштанова, ведущая:
Конкурс называется «Техноинтеллект». Что он из себя представляет?
Ксения Якушенко, проректор по научной работе Белорусского национального технического университета:
Данный конкурс уже в 14-й раз проводится на базе Белорусского национального технического университета. Это республиканский конкурс научно-технического творчества нашей учащейся молодежи. Он объединяет всех ребят, кто любит заниматься конструированием, техническим творчеством, экологией, робототехникой и большим количеством всех этих направлений в инженерных профессиях.
Данный конкурс помогает ребятам показать свои проекты, представить их научному сообществу и получить одобрение и дальнейший путь. Впервые в этом году принимали участие в конкурсе учащиеся классов инженерной направленности.
Никита Рыбалко, учащийся Годылевской средней школы:
Рассказал мне о конкурсе мой учитель, проект я сделал специально для него.
Проект называется «Система контроля и управления доступа на ЕSP-32». Она представляет собой систему управления удаленным доступом, или пропускным режимом. Создавал я его для нашего маленького учреждения образования как замену турникетов, которые более распространены.
Александр Меженный, ведущий:
В школе уже пользуются твоей системой?
Никита Рыбалко:
Пробовали пользоваться, однако на вход не разрешают ставить.
Александр Меженный:
Что получают те, кто побеждает в конкурсе?
Ксения Якушенко:
Ребята, во-первых, получили большой толчок к тому, чтобы продолжать исследование. Второй момент – мы ходатайствуем о том, чтобы победители конкурса были включены в базу данных одаренных и талантливых детей и молодежи Республики Беларусь. Это очень почетно. И это помогает нам отслеживать таких учащихся в будущем.
И, конечно же, мы ждем и Никиту в том числе в Белорусском национально-техническом университете, где такие ребята могут продолжить разрабатывать свои проекты уже в студенческих общественных объединениях, в студенческих конструкторских бюро и в дальнейшем разработать еще более интересный проект, но уже в сопровождении, в курировании с нашими преподавателями.
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