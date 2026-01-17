Познакомиться со специальностями и узнать об особенностях поступления – в БНТУ проходит день открытых дверей

Познакомиться со специальностями и узнать об особенностях поступления. Такую возможность сегодня, 17 января, предоставили будущим абитуриентам в БНТУ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

День открытых дверей в вузе собрал несколько сотен старшеклассников из всех регионов страны. На вопросы ответили преподаватели БНТУ, а также презентовали возможности факультетов. Особый интерес у юношей и девушек вызвала новая специальность, которая откроется в сентябре этого года – «Дорожное строительство и подъемно-транспортные машины и оборудование». Также традиционно старшеклассников привлекают направления – инженер, программист и механик.

Степан Янковский, учащийся лицея БНТУ: Я выбираю БНТУ, потому что я обучаюсь в лицее БНТУ и у нас есть особые льготы. Если у нас определенные хорошие отметки и в целом успеваемость, то мы можем поступить, наверное, даже без вступительных испытаний на любую специальность БНТУ. Я вижу свое будущее как программиста, может даже игродела, и я хочу поступить на ФИТР, потому что там есть специальности, которые мне интересны.

Наталия Афанасьева, директор Института интегрированных форм обучения и мониторинга образования БНТУ:

Очень радует на самом деле, что абитуриенты приезжают и классами, и приходят с родителями. Форма посещения мероприятия свободная. И основные вопросы, конечно же, это условия поступления. Абитуриенты, общаясь с представителями наших факультетов, узнают более подробную информацию о специфике обучения именно на том либо ином факультете. Ну, а на стенде приемной комиссии вопросы в основном: как сдать ЦТ, какие документы необходимы для поступления, какие сроки поступления.

БНТУ – лидер инженерного образования в Беларуси. Более чем за век университет выпустил свыше 200 тысяч специалистов. Ежедневно более 30 тысяч студентов получают образование на 17 факультетах. Также работают 28 научно-исследовательских лабораторий.