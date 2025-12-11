Масштабный диалог о развитии высшего образования в Беларуси и России состоялся в БНТУ

Вызовы, стоящие перед техническими вузами в современном мире, и стратегии их преодоления. А также тенденции развития высшего образования и науки. Эти темы были в центре внимания участников конференции в Минске. На базе БНТУ собрались около 200 экспертов. В их числе и представители Российского государственного технического университета имени Калашникова из Ижевска, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Говорили также о взаимодействии с реальным сектором экономики. Союзным гостям презентовали подробный рассказ о деятельности БНТУ. Детально рассказали об организации учебного процесса, а также о готовности вуза к реализации государственной концепции развития инженерного образования в стране.

Павел Серенков, заведующий кафедрой стандартизации, метрологии и информационных систем Белорусского национального технического университета : Наш университет абсолютно адекватно реагирует на изменения внешней среды, адекватно противостоит тем вызовам, которые у нас стоят. Мы – большой коллектив, а большой коллектив всегда обречен на успех, если в нем работают творчески адекватные люди. Мы готовили, готовим и будем готовить инженерные кадры.

Виктор Кусяк, директор филиала Белорусского национального технического университета «Научно-исследовательский политехнический институт»:

Что касается взаимодействия Белорусского национального технического Университета с реальным сектором экономики. У нас более 5000 хозяйственных договоров с предприятиями реального сектора экономики. Мы взаимодействуем, помогаем решать производственникам реальные проблемные вопросы и успешно закрываем ряд задач.

Масштабный диалог о развитии высшего образования в Беларуси и России посвятили 105-летию БНТУ. Сегодня на его базе университета успешно функционируют 20 научно-исследовательских лабораторий, где готовят инженеров будущего. Их спектр деятельности широк – от создания оптико-электронных приборов до передовых решений в машиностроении.