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Историческая память – почему важно сохранять правду о прошлом? Эксперты обсудили

04 мая 2026 17:51
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Историческая память и политика. Почему забвение обладает такой же разрушительной силой, как и война? Как сохранить правду о прошлом? Где в мире готовы снова наступать на одни и те же грабли? Эксперты собрались в преддверии Дня Победы, чтобы сверить исторические и геополитические часы.

День Победы – не теряется ли смысл праздника за посиделками с шашлыками

Алена Сырова, СТВ:
Мы на 9 Мая собираемся семьей, выезжаем на шашлыки и вспоминаем наших бабушек и дедушек, которые воевали. Но мы видим, что 9 Мая очень большое количество людей идет к монументам, возлагают цветы. Потому что так принято или они реально понимают, кому они идут кланяться? 

Жданович: фальсификация истории – это целенаправленная политтехнология, и началась она еще в 1945 году. Подробности.

Историческая память – почему важно сохранять правду о прошлом? Эксперты обсудили-3

Алексей Осипов, заместитель начальника по идеологической работе Минского суворовского военного училища:
Мы в целом рассматриваем с вами с позиции граждан одной и той же страны. Люди в погонах и гражданские немножко по-разному рассматривают, но в одном направлении. Мы понимаем как военные, как тяжело было на своих руках эту Победу добыть. Технически, морально, какой волей, мужеством. 

А вам, может быть, и не об этом надо думать больше, а о том, насколько сейчас все спокойно и хорошо. 

Кирилл Казаков, СТВ:
Это называется наполнять смыслом.

Почему нужно погружаться в глубину истории и чем белорусы отличаются от западного нарратива?

Алена Сырова:
Люди имеют базовые знание, ключевые даты все знают. А дальше? Насколько нужно людей погружать в глубину? Учитывая, что события тех времен уже очень далеко. 

Историческая память – почему важно сохранять правду о прошлом? Эксперты обсудили-5

Александр Тищенко, эксперт в области национальной безопасности:
Я считаю, что погружаться надо. И здесь надо понимать, что поверхностной память не бывает. Надо помнить и знать про свою семью, про своих родственников, дедов, прадедов, как они жили, как выживали. По этим крупицам собирается глубина, высота той памяти и тех рубежей, которые мы берем каждый день, сохраняя историю. 

Я заметил одну вещь, чем мы отличаемся от западного нарратива и западного мира. Они ищут врагов снаружи, а нам навязывают искать врагов внутри. Они считают, кто враг? Сталин. Это внешний враг. А нам навязали, что Сталин – это внутренний враг. Этот инструментарий как раз и говорит о том, что надо погружаться. 

Если бы люди знали, сколько сделал Сталин для страны, как страна при нем поднялась… Ведь его же сделали врагом не немцы, а свои же.

Может ли Германия развязать войну против Беларуси и России? Прогноз

Кирилл Казаков:
Германия может начать третью войну против России и Беларуси? Судя по последним заявлениям. 

Историческая память – почему важно сохранять правду о прошлом? Эксперты обсудили-7

Алексей Авдонин, председатель правления Республиканского государственно-общественного объединения «Белорусское общество «Знание»:
Надо разделить. Не немецкий народ, а именно политика корпоративной элиты, которые владеют крупными предприятиями ВПК, владеют банками. Естественно, они вообще не считаются ни с жизнями поляков, ни прибалтов, ни украинцев. И прекрасно понимают, что в случае начала войны кто первый будет погибать? Немцы что ли? Нет. 

Главное – другое. Профит. Они зарабатывают колоссальные деньги. Вспомните еще старое изречение Ленина. Кому выгодна война? Только казнокрадам. Война – это самый лучший способ воровства бюджетных денег. 

Кроме знаний надо формировать у детей понимание важности Победы, которую завоевали наши предки – Гинчук.

Историческая память – почему важно сохранять правду о прошлом? Эксперты обсудили-9

Алексей Авдонин:
Они выманивают огромные деньги из бюджета. Направляют в свои банки, в свои ВПК и говорят: у нас враг там стоит. Естественно, любое оружие должно сработать. И немцам, конечно же, важно, чтобы началась война. Но есть одно опасение, которое вызывает некий стоп-фактор. Применение наличия тактического ядерного оружия, оперативно-стратегического ядерного оружия и оружия, основанного на новых физических принципах. 

В случае начала войны не будет того эффекта, который был во время Великой Отечественной войны. Гитлер сидел в Берлине и там рулил, а эти элиты уже сидеть не будут. «Орешник» прилетит им прямо в их виллу или даже в бункер, заглубленный на глубину 30 этажей. И они это прекрасно понимают. Зачем начинать войну, если элиты будут уничтожены? Есть стоп-фактор. Но списывать деньги надо.

# История # Великая Отечественная война # День Победы # Алексей Авдонин # Алексей Осипов # Александр Тищенко # Алена Сырова # Кирилл Казаков

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