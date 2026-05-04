Историческая память – почему важно сохранять правду о прошлом? Эксперты обсудили

Историческая память и политика. Почему забвение обладает такой же разрушительной силой, как и война? Как сохранить правду о прошлом? Где в мире готовы снова наступать на одни и те же грабли? Эксперты собрались в преддверии Дня Победы, чтобы сверить исторические и геополитические часы. День Победы – не теряется ли смысл праздника за посиделками с шашлыками Алена Сырова, СТВ:

Мы на 9 Мая собираемся семьей, выезжаем на шашлыки и вспоминаем наших бабушек и дедушек, которые воевали. Но мы видим, что 9 Мая очень большое количество людей идет к монументам, возлагают цветы. Потому что так принято или они реально понимают, кому они идут кланяться? Жданович: фальсификация истории – это целенаправленная политтехнология, и началась она еще в 1945 году. Подробности.

Алексей Осипов, заместитель начальника по идеологической работе Минского суворовского военного училища:

Мы в целом рассматриваем с вами с позиции граждан одной и той же страны. Люди в погонах и гражданские немножко по-разному рассматривают, но в одном направлении. Мы понимаем как военные, как тяжело было на своих руках эту Победу добыть. Технически, морально, какой волей, мужеством. А вам, может быть, и не об этом надо думать больше, а о том, насколько сейчас все спокойно и хорошо. Кирилл Казаков, СТВ:

Это называется наполнять смыслом. Почему нужно погружаться в глубину истории и чем белорусы отличаются от западного нарратива? Алена Сырова:

Люди имеют базовые знание, ключевые даты все знают. А дальше? Насколько нужно людей погружать в глубину? Учитывая, что события тех времен уже очень далеко.

Александр Тищенко, эксперт в области национальной безопасности:

Я считаю, что погружаться надо. И здесь надо понимать, что поверхностной память не бывает. Надо помнить и знать про свою семью, про своих родственников, дедов, прадедов, как они жили, как выживали. По этим крупицам собирается глубина, высота той памяти и тех рубежей, которые мы берем каждый день, сохраняя историю. Я заметил одну вещь, чем мы отличаемся от западного нарратива и западного мира. Они ищут врагов снаружи, а нам навязывают искать врагов внутри. Они считают, кто враг? Сталин. Это внешний враг. А нам навязали, что Сталин – это внутренний враг. Этот инструментарий как раз и говорит о том, что надо погружаться. Если бы люди знали, сколько сделал Сталин для страны, как страна при нем поднялась… Ведь его же сделали врагом не немцы, а свои же. Может ли Германия развязать войну против Беларуси и России? Прогноз Кирилл Казаков:

Германия может начать третью войну против России и Беларуси? Судя по последним заявлениям.

Алексей Авдонин, председатель правления Республиканского государственно-общественного объединения «Белорусское общество «Знание»:

Надо разделить. Не немецкий народ, а именно политика корпоративной элиты, которые владеют крупными предприятиями ВПК, владеют банками. Естественно, они вообще не считаются ни с жизнями поляков, ни прибалтов, ни украинцев. И прекрасно понимают, что в случае начала войны кто первый будет погибать? Немцы что ли? Нет. Главное – другое. Профит. Они зарабатывают колоссальные деньги. Вспомните еще старое изречение Ленина. Кому выгодна война? Только казнокрадам. Война – это самый лучший способ воровства бюджетных денег. Кроме знаний надо формировать у детей понимание важности Победы, которую завоевали наши предки – Гинчук.