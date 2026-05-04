Слет военно-патриотических клубов стартовал в Минске

У стеллы «Минск – город герой» встретились те, кому предстоит хранить память о подвиге наших предков и строить будущее страны. В преддверии великого Дня Победы участники 4-го военно-патриотического слета (это более 250 юношей и девушек) возложили цветы к монументу.

Софья Гришина, учащаяся средней школы № 209:

В моей семье воевали все. И прадедушка, и прабабушка по маминой линии, и по папиной линии. Прадедушка по маминой линии был в 352-м шталаге, где попал в плен. Однако его смогли оттуда спасти, после чего он попал в бригаду имени Фрунзе, нашел там свою любовь. И дальше, после окончания войны, поучаствовал в параде на 9 Мая и спокойно дальше жил, растил своих детей.

Людмила Ляхнович, первый заместитель председателя Комитета по образованию Мингорисполкома:

Патриотическое воспитание в приоритете. Ребята должны уметь и понимать, как правильно защищать свою Родину. Но защищать свою Родину – это не только быть в армии. Это защищать каждый день, и женщин, и помнить о тех, кто погиб в годы Великой Отечественной войны.

Программа слета насыщенная. На базе центра «Лидер» пройдет смотр строя и песни, конкурс-презентация военно-патриотических клубов, полоса препятствий. А также оказание первой помощи, исторический квиз и творческий конкурс-концерт. В конце всех испытаний подведут итоги и назовут победителей – тех, кто покорил «вершину мужества».