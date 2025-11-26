БНТУ 105 лет! О топовых специальностях, современных студентах и стажировках поговорили с первым проректором

Александра Каштанова, ведущая: Вы тоже закончили БНТУ. У вас была специальность – машиностроение. Какая сейчас топовая ветвь в обучении?

10 декабря Белорусскому национальному техническому университету исполнится 105 лет! Чем может гордиться один из ведущих вузов страны? Какие инновации в обучении практикуются сегодня? Обо всех новостях университета спросили у гостя.

Андрей Сафонов, первый проректор БНТУ:

Изначально Белорусский национальный технический университет, особенно сегодня – мультибрендовый с точки зрения специальностей. Разные отрасли нашей промышленности: здесь и машиностроение, и строительство, архитектура, дорожное строительство, информационные технологии, робототехника и так далее.

Александр Меженный, ведущий:

Если сравнить студентов тех времен и студентов нынешних, насколько они вас впечатляют?

Андрей Сафонов:

На самом деле существенно ничего не поменялось. Всегда были и остаются студенты, которые чуть-чуть, где-то на голову выше среднего уровня. Причем независимо от специальностей, по которым они учатся. Конечно, какой-то средний уровень немножко варьируется. Есть ниже, есть выше.

Небольшой пример – набор 2025 года, сравнивая его с предыдущим, именно по специальностям технической направленности, инженерной направленности, средний проходной балл поднялся в вузе на 20 пунктов. Это немало.

В 2025 году осуществился первый выпуск из школ, в которых присутствуют и успешно работают инженерные классы, 2 500 человек, этот выпуск состоял из них, около 400 поступили в БНТУ.