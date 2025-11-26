БНТУ 105 лет! О топовых специальностях, современных студентах и стажировках поговорили с первым проректором

10 декабря Белорусскому национальному техническому университету исполнится 105 лет! Чем может гордиться один из ведущих вузов страны? Какие инновации в обучении практикуются сегодня? Обо всех новостях университета спросили у гостя.
В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Андрей Сафонов, первый проректор БНТУ.
Александра Каштанова, ведущая:
Вы тоже закончили БНТУ. У вас была специальность – машиностроение. Какая сейчас топовая ветвь в обучении?
Андрей Сафонов, первый проректор БНТУ:
Изначально Белорусский национальный технический университет, особенно сегодня – мультибрендовый с точки зрения специальностей. Разные отрасли нашей промышленности: здесь и машиностроение, и строительство, архитектура, дорожное строительство, информационные технологии, робототехника и так далее.
Александр Меженный, ведущий:
Если сравнить студентов тех времен и студентов нынешних, насколько они вас впечатляют?
Андрей Сафонов:
На самом деле существенно ничего не поменялось. Всегда были и остаются студенты, которые чуть-чуть, где-то на голову выше среднего уровня. Причем независимо от специальностей, по которым они учатся. Конечно, какой-то средний уровень немножко варьируется. Есть ниже, есть выше.
Небольшой пример – набор 2025 года, сравнивая его с предыдущим, именно по специальностям технической направленности, инженерной направленности, средний проходной балл поднялся в вузе на 20 пунктов. Это немало.
В 2025 году осуществился первый выпуск из школ, в которых присутствуют и успешно работают инженерные классы, 2 500 человек, этот выпуск состоял из них, около 400 поступили в БНТУ.
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