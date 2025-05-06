Лучшие воспитанники детского технопарка смогут поступить в вузы без вступительных экзаменов

Шанс получить путевку в будущее благодаря достижениям, далеко выходящим за пределы школьной программы. В Минске прошло заседание наблюдательного совета в Национальном детском технопарке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На повестке – поступление в вузы лучших воспитанников учреждения без вступительных экзаменов.

Запросы на рекомендации подали почти 180 учащихся. Это лучшие школьники со всей страны, которые дважды очно и один раз заочно проходили обучение в детском технопарке, имеют высокий средний балл аттестата – не ниже 8. По своему профилю с рекомендацией ребята смогут выбрать специальность в вузе, список которых насчитывает 150 направлений. Результаты станут известны после 15 мая.

Андрей Иванец, министр образования Беларуси:

Более чем 90 % ребят, которые сегодня претендуют на получение рекомендации наблюдательного совета, это круглые отличники. Они будет иметь уже гарантированный ряд льгот, преференций. Ряд этих ребят являются победителями областных предметных олимпиад. Мы видим, что они нацелены на поступления в ведущие вузы страны. БГУ, БНТУ, БГУИР. И это в первую очередь будущие инженерные, инженерно-технические кадры. Заседание прошло в формате выставки-презентации исследовательских проектов учащихся, которые прошли предварительный отбор. Лазерные системы, робототехника и урбанология – 80 % разработанных инициатив выполнены по заказу. Лучшие из них применят на различных предприятиях и производствах страны.

Маргарита Городко, учащаяся средней школы № 2 Слонима:

Я делала мобильный газоанализатор, на основе абсорбционного метода. Большой спрос на газ, и необходимо смотреть, чтобы не было утечки газа. Я совместно с предприятием разрабатывала проект. Я помогала делать мобильный детектор, чтобы можно было легко прийти и проанализировать, есть утечка газа или нет