Лидер инженерного образования! Как БНТУ отмечает 105-летие?
Лидер инженерного образования – Белорусский национальный технический университет – отмечает 105-летие. За более чем вековую историю БНТУ прошел путь от политехнического училища до одного из самых крупных университетов страны. И сегодня по праву является наследником отечественной инженерной школы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Со 105-летием со дня образования вуза коллектив Белорусского национального технического университета поздравил Александр Лукашенко. Читайте здесь.
На 20 факультетах БНТУ обучается около 21 тысячи студентов. Четверть из них – иностранцы из 35 стран. Вуз предлагает широкий выбор направлений: от машиностроения и архитектуры до робототехники и информационных технологий. Всего более 140 специальностей, и этот перечень постоянно пополняется.
В следующем году планируется запуск еще одного направления – «дорожно-строительные и подъемно-транспортные машины и оборудование». Эти специалисты сегодня необходимы для предприятий по производству подъемников, лифтового оборудования, дорожно-строительной и коммунальной техники.
Сергей Харитончик, ректор Белорусского национального технического университета:
Мы готовим по некоторым направлениям подавляющее большинство кадров для нашей экономики. Энергетика, львиная доля по машиностроению, львиная доля по автомобилестроению. По спортивной инженерии никто не готовит вообще, в принципе, у нас в стране.
Сергей Щербаков, заместитель председателя Президиума Национальной академии наук:
Те задачи, которые были поставлены, в том числе главой государства на недавней встрече с научной общественностью, с академической общественностью, – это задачи, связанные с обеспечением нашего реального сектора экономики, нашей промышленности новыми разработками, новыми образцами техники, новыми материалами, новыми цифровыми моделями. Это задачи в том числе для молодых людей, чтобы они ориентировались в своем обучении на то, куда идти.
Сегодня кампус университета – это настоящий город в столице. Более 20 учебных корпусов, оснащенных современным оборудованием с лабораториями, цифровыми аудиториями и научными центрами. А также 19 общежитий на 7 тысяч мест. Там имеется все для комфортной учебы, жизни и творчества.
Родион Федорович, студент Белорусского национального технического университета:
Процесс обучения по моей специальности очень интересный, очень много практики. Принимают нашу специальность на многих предприятиях, таких как МАЗ, МЗКТ, МЗШ. И такие большие предприятия дают очень много возможностей для наших студентов для реализации себя в будущем.
Илья Василец, студент Белорусского национального технического университета:
За время моего обучения в университете я в полной мере прочувствовал то, насколько моя специальность важна, насколько она востребована, потому что практически в каждом городе есть энергетика.
Праздничные мероприятия, посвященные 105-летию БНТУ, проходят в университете с начала недели. Сегодня открыли Духовно-просветительский центр, ранее – галерею научных школ БНТУ и две лаборатории совместно с ведущим проектно-конструкторским предприятием. Также в ближайшее время в БНТУ появятся два центра компетенций – «Цифровое машиностроение» и «Интеллектуальная горная техника и системный инжиниринг».