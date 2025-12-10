Лидер инженерного образования! Как БНТУ отмечает 105-летие?

Лидер инженерного образования – Белорусский национальный технический университет – отмечает 105-летие. За более чем вековую историю БНТУ прошел путь от политехнического училища до одного из самых крупных университетов страны. И сегодня по праву является наследником отечественной инженерной школы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Со 105-летием со дня образования вуза коллектив Белорусского национального технического университета поздравил Александр Лукашенко. Читайте здесь. На 20 факультетах БНТУ обучается около 21 тысячи студентов. Четверть из них – иностранцы из 35 стран. Вуз предлагает широкий выбор направлений: от машиностроения и архитектуры до робототехники и информационных технологий. Всего более 140 специальностей, и этот перечень постоянно пополняется. В следующем году планируется запуск еще одного направления – «дорожно-строительные и подъемно-транспортные машины и оборудование». Эти специалисты сегодня необходимы для предприятий по производству подъемников, лифтового оборудования, дорожно-строительной и коммунальной техники.

Сергей Харитончик, ректор Белорусского национального технического университета:

Мы готовим по некоторым направлениям подавляющее большинство кадров для нашей экономики. Энергетика, львиная доля по машиностроению, львиная доля по автомобилестроению. По спортивной инженерии никто не готовит вообще, в принципе, у нас в стране.

Сергей Щербаков, заместитель председателя Президиума Национальной академии наук:

Те задачи, которые были поставлены, в том числе главой государства на недавней встрече с научной общественностью, с академической общественностью, – это задачи, связанные с обеспечением нашего реального сектора экономики, нашей промышленности новыми разработками, новыми образцами техники, новыми материалами, новыми цифровыми моделями. Это задачи в том числе для молодых людей, чтобы они ориентировались в своем обучении на то, куда идти.