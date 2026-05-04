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Гол Владислава Колячонка помог «Техасу» восстановить равенство в серии с «Чикаго»

04 мая 2026 17:49
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Гол Владислава Колячонка помог «Техасу» сравнять счет в серии с «Чикаго» в 1/8 финала Кубка Колдера, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Белорусский защитник выходил на лед в стартовой паре обороны и на 53-й минуте поразил ворота соперников, сократив тем самым отставание своей дружины до минимума. В дальнейшем «старз» удалось перевести дуэль в овертайм и вырвать победу – 5:4. Кроме того, земляк четыре раза угрожал неприятельским владениям, завершил встречу с лучшим в команде показателем полезности +3 и был признан третьей звездой матча. Отметим, Колячонок забросил свою первую шайбу в текущем плей-офф АХЛ.

Обладатель путевки в следующий раунд розыгрыша определится 6 мая в Чикаго.

# Хоккей # Владислав Колячонок

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