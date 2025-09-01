Три обновлённые лаборатории открыли в БНТУ
Три обновленные лаборатории открыли в Белорусском национальном техническом университете. Помещения для научных опытов помогут обеспечить эффективную подготовку инженерных кадров для оптико-электронной и лазерной отраслей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В них будут проводить учебные занятия по нескольким дисциплинам. В том числе таким, как «Оптические измерения», «Физическая оптика и спектральные приборы». Лаборатории позволят организовывать и исследовательскую работу для магистрантов, аспирантов и научных сотрудников. Появился в БНТУ и класс для обучения управлению беспилотниками.
Сергей Харитончик, ректор Белорусского национального технического университета:
Самое время уже говорить о том, что такая лаборатория крайне нужна. Потому что эти технологии уже стали частью нашей жизни и, видимо, за ними будущее. И мы должны нашу молодежь научить не только в теории, но и на практике, как пользоваться этими средствами.
Появился в БНТУ класс для обучения управлением беспилотниками. Отметим, что с момента основания профессорско-педагогический состав университета подготовил и выпустил свыше 185 тысяч высококвалифицированных специалистов для Беларуси и больше 7 тысяч – для 120 других стран. Выпускники востребованы в реальном секторе экономики.
Валерий Иванкович, директор ОАО «Минский автомобильный завод» – управляющая компания холдинга «БЕЛАВТОМАЗ»:
Востребованность очень большая. Основные направления – это, конечно же, машиностроительный факультет, автотракторный факультет. Это прямо те специальности, которые люди прямо приходят за кульман, за компьютер, к станкам, к конвейеру, к управлению. Это вчерашние знания, которые ложатся сегодня в технологические процессы.
Виктор Каранкевич, заместитель премьер-министра Беларуси:
Выпускниками БНТУ стали очень многие успешные руководители, также известные ученые, государственные, общественные деятели. Очень большое внимание уделяется укреплению материальной технической базы, потому что ориентир не только теоретический, но и должны быть практические знания, и здесь это очень удачно сочетается.
На праздничной линейке в БНТУ присутствовали около четырех тысяч первокурсников. Впервые вуз принял на обучение выпускников инженерных классов.