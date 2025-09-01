Три обновлённые лаборатории открыли в БНТУ

Три обновленные лаборатории открыли в Белорусском национальном техническом университете. Помещения для научных опытов помогут обеспечить эффективную подготовку инженерных кадров для оптико-электронной и лазерной отраслей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В них будут проводить учебные занятия по нескольким дисциплинам. В том числе таким, как «Оптические измерения», «Физическая оптика и спектральные приборы». Лаборатории позволят организовывать и исследовательскую работу для магистрантов, аспирантов и научных сотрудников. Появился в БНТУ и класс для обучения управлению беспилотниками.

Сергей Харитончик, ректор Белорусского национального технического университета:

Самое время уже говорить о том, что такая лаборатория крайне нужна. Потому что эти технологии уже стали частью нашей жизни и, видимо, за ними будущее. И мы должны нашу молодежь научить не только в теории, но и на практике, как пользоваться этими средствами.

Появился в БНТУ класс для обучения управлением беспилотниками. Отметим, что с момента основания профессорско-педагогический состав университета подготовил и выпустил свыше 185 тысяч высококвалифицированных специалистов для Беларуси и больше 7 тысяч – для 120 других стран. Выпускники востребованы в реальном секторе экономики.