Подарок к 105-летию – в БНТУ открыли Духовно-просветительский центр

Получать не только технические, но и религиозные знания. В Белорусском национальном техническом университете открыли Духовно-просветительский центр, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это стало своеобразным подарком вузу в честь 105-летия.

Создать центр предложили сами студенты. Они же разработали все архитектурные решения. В помещении имеется литература духовно-нравственного содержания, иконы и изображения, которые помогают современному молодому человеку приобщиться к духовному наследию поколений. Здесь на регулярной основе будут проходить встречи со священнослужителями.

Вениамин, митрополит Минский и Заславский, патриарший экзарх всея Беларуси: Инженер, современный специалист, он должен не только обладать современными знаниями, но должен иметь глубокую душу, которая понимает другого человека. И руководя процессом технологическим, общаясь с людьми, он будет стараться и в коллективе поддерживать духовно-нравственный устой, который будет помогать достигать нужного результата.

Сергей Харитончик, ректор Белорусского национального технического университета:

Должна быть духовно развитая личность, культурная личность. Ведь техника – это, по сути, техническое отражение культурного наследия нашей страны. И сегодня мы видим, что необходимо сохранить наши духовные корни, развивать эти корни, передавать молодежи знания об этом. И это делается будет здесь, в этом духовно-просветительском центре.

В честь 105-летия в БНТУ подвели итоги работы. Так, за свою историю вуз выпустил более 200 тысяч квалифицированных специалистов. Сегодня БНТУ – лидер технического образования в Беларуси. Университет готовит кадры для различных отраслей: от машиностроения и архитектуры до робототехники и информационных технологий. Образовательный процесс в университете осуществляется в тесной взаимосвязи с производством.