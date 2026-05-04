Край партизанской славы – в Ушачском районе прошла областная патриотическая акция «Прорыв Победы»
Отношение к значению Великой Победы, 81-ю годовщину которой уже на этой неделе отметит мир, – серьезный и очень показательный геополитический тест для Европы. И Сербия – одно из тех немногих государств в этой части континента, кто не пытается цинично перечеркнуть память о подвиге советского народа. Как и Словакия, премьер-министр которой готовится к визиту в Москву 9 мая для участия в Параде Победы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
«Запланированная поездка Роберта Фицо в российскую столицу в очередной раз обнажила глубокие противоречия внутри Европы», – пишет издание The European Conservative. Речь о том, что страны Балтии и Польша запретили пролет над своей территорией правительственного борта из Словакии, в то время как Чехия дала на это добро.
Едва ли о таких циничных и политизированных разногласиях своих потомков могли предположить те, кто в мае 1945 года шаг за шагом приближал Великую Победу. Именно в такой же солнечный день – 4 мая 1945 года – в поверженном Берлине, когда на окраинах города еще были слышны отголоски последних боев, у Рейхстага и по площади у Бранденбургских ворот торжественным маршем прошли солдаты и офицеры Берлинского гарнизона советских войск. До полной капитуляции фашисткой Германии оставалось всего несколько дней.
Ну а если отмотать часы истории еще на год назад – май 1944-го стал напряженным и судьбоносным в освобождении белорусской земли. Те героические события 4 мая вспоминали в Ушачском районе у мемориального комплекса «Прорыв». Именно здесь на Витебщине к 5 мая 1944-го бригадам Полоцко-Лепельского партизанского соединения удалось прорвать плотное кольцо немецко-фашистских войск.
О беспримерном подвиге освободителей репортаж Патриции Станкевич.
Край партизанской славы – Ушачский район. 4 мая в памятном месте благодарные потомки и люди из разных регионов приехали отдать дань уважения тем, кто сражался за мир. На этой земле прошло одно из крупнейших партизанских сражений с нацистами. Народные мстители почти месяц держали оборону, превратив каждую деревню в крепость, силы были неравны. Против 17 тысяч партизан нацисты выставили 60-тысячную группировку, усиленную сотней танков и десятками самолетов. Оказавшись перед выбором погибнуть или прорваться, бойцы выбрали второе. В ночь на 5 мая они успешно пробили кольцо блокады.
В Президентской библиотеке представили экспозицию «Не вернувшимся из полета».
Страшное было побоище. Не на жизнь, а на смерть. Земля вот здесь пропитанная кровью. Жизнь и мир – это самое ценное, что есть на белом свете.
Именно подвиг, который был совершен на этой земле, вдохновляет нас на будущее. Здесь большое количество трепета, уважения и почтения. Наверное, это слияние эмоций, потому что, если вдуматься очень глубоко, это земля, которая пронизана отвагой, кровью и честью. Именно здесь можно вспомнить такие слова: есть такая профессия – Родину защищать.
Более полувека назад в память о героях здесь возвели мемориальный комплекс. Его центральный образ – бронзовая скульптура партизана, который с автоматом в руках проламывает вражескую стену, воплощая мужество и стойкость. Точное число погибших во время прорыва не установлено до сих пор. Поисковые работы продолжаются, и на плитах мемориала появляются новые имена.
Виктор Турло, научный сотрудник Ушачского музея народной славы им В.Е. Лобанка:
В 2025 году увековечили здесь имена трех человек по просьбе потомков бывших партизан. И вот сейчас у нас готовятся еще два имени, которые будем заносить на эти плиты. Далеко не все имена известны, но мы делаем все возможное, чтобы восстановить, вспомнить все эти имена.
Подробности в видео.