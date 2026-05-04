Отношение к значению Великой Победы, 81-ю годовщину которой уже на этой неделе отметит мир, – серьезный и очень показательный геополитический тест для Европы. И Сербия – одно из тех немногих государств в этой части континента, кто не пытается цинично перечеркнуть память о подвиге советского народа. Как и Словакия, премьер-министр которой готовится к визиту в Москву 9 мая для участия в Параде Победы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Запланированная поездка Роберта Фицо в российскую столицу в очередной раз обнажила глубокие противоречия внутри Европы», – пишет издание The European Conservative. Речь о том, что страны Балтии и Польша запретили пролет над своей территорией правительственного борта из Словакии, в то время как Чехия дала на это добро.

Едва ли о таких циничных и политизированных разногласиях своих потомков могли предположить те, кто в мае 1945 года шаг за шагом приближал Великую Победу. Именно в такой же солнечный день – 4 мая 1945 года – в поверженном Берлине, когда на окраинах города еще были слышны отголоски последних боев, у Рейхстага и по площади у Бранденбургских ворот торжественным маршем прошли солдаты и офицеры Берлинского гарнизона советских войск. До полной капитуляции фашисткой Германии оставалось всего несколько дней.

Ну а если отмотать часы истории еще на год назад – май 1944-го стал напряженным и судьбоносным в освобождении белорусской земли. Те героические события 4 мая вспоминали в Ушачском районе у мемориального комплекса «Прорыв». Именно здесь на Витебщине к 5 мая 1944-го бригадам Полоцко-Лепельского партизанского соединения удалось прорвать плотное кольцо немецко-фашистских войск.