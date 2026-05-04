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Лукашенко подписал указ о награждении более чем 60 представителей самых разных профессий

04 мая 2026 19:53
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Признание на самом высоком государственном уровне. Президент Беларуси подписал указ о награждении более чем 60 представителей самых разных профессий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В списке тех, чьи заслуги отмечены орденами, медалями и почетными званиями – ученые и строители, представители силовых ведомств и педагоги, аграрии и деятели культуры.

Лукашенко подписал указ о награждении более чем 60 представителей самых разных профессий-2

Особое место занимают награды за мужество: медалью «За спасенную жизнь» отмечены те, кто проявил решительность при спасении людей на пожаре. Традиционно весомый блок наград у представителей силового блока: за безупречную службу в армии, охрану границ и борьбу с преступностью. Высоких званий удостоены и педагоги, в том числе присвоено звание «Народный учитель Беларуси».

Кроме того, благодарности Президента удостоены работники социальной сферы и военно-технического образования за многолетний труд и значительный вклад в реализацию государственной политики.

# Александр Лукашенко # Государственная политика

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