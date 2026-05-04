Лукашенко подписал указ о награждении более чем 60 представителей самых разных профессий

Признание на самом высоком государственном уровне. Президент Беларуси подписал указ о награждении более чем 60 представителей самых разных профессий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В списке тех, чьи заслуги отмечены орденами, медалями и почетными званиями – ученые и строители, представители силовых ведомств и педагоги, аграрии и деятели культуры.