Лукашенко подписал указ о награждении более чем 60 представителей самых разных профессий

Признание на самом высоком государственном уровне. Президент Беларуси подписал указ о награждении более чем 60 представителей самых разных профессий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В списке тех, чьи заслуги отмечены орденами, медалями и почетными званиями – ученые и строители, представители силовых ведомств и педагоги, аграрии и деятели культуры.
Особое место занимают награды за мужество: медалью «За спасенную жизнь» отмечены те, кто проявил решительность при спасении людей на пожаре. Традиционно весомый блок наград у представителей силового блока: за безупречную службу в армии, охрану границ и борьбу с преступностью. Высоких званий удостоены и педагоги, в том числе присвоено звание «Народный учитель Беларуси».
Кроме того, благодарности Президента удостоены работники социальной сферы и военно-технического образования за многолетний труд и значительный вклад в реализацию государственной политики.