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Чемпионат Беларуси по фехтованию проходит в Минске

04 мая 2026 20:05
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В Минске продолжается Чемпионат Беларуси по фехтованию. О важности внутреннего старта и о том, как протекает борьба за награды, расскажем в программе «СТВ-Спорт».

Чемпионат Беларуси по фехтованию проходит в Минске-2

Денис Пащеня, корреспондент:
Один за всех и все за одного. Командные соревнования у фехтовальщиков отличаются особой поддержкой от партнеров. Индивидуальные бои не менее интересные, ведь в этом году конкуренция явно возросла, как минимум по количеству участников.

Чемпионат Беларуси по фехтованию проходит в Минске-4

Общее число спортсменов действительно впечатляет – это более 200 атлетов со всей страны. Всего будет разыграно 12 комплектов медалей. Тренеры внимательно следят за формой своих подопечных, а судьи и представители федерации за справедливым ходом встреч. Основной задачей форума является подготовка фехтовальщиков к международным стартам.

Подробнее в видео.

# Фехтование

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