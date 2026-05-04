Чемпионат Беларуси по фехтованию проходит в Минске

В Минске продолжается Чемпионат Беларуси по фехтованию. О важности внутреннего старта и о том, как протекает борьба за награды, расскажем в программе «СТВ-Спорт».
В Минске продолжается Чемпионат Беларуси по фехтованию. О важности внутреннего старта и о том, как протекает борьба за награды, расскажем в программе «СТВ-Спорт».
Денис Пащеня, корреспондент:
Один за всех и все за одного. Командные соревнования у фехтовальщиков отличаются особой поддержкой от партнеров. Индивидуальные бои не менее интересные, ведь в этом году конкуренция явно возросла, как минимум по количеству участников.
Общее число спортсменов действительно впечатляет – это более 200 атлетов со всей страны. Всего будет разыграно 12 комплектов медалей. Тренеры внимательно следят за формой своих подопечных, а судьи и представители федерации за справедливым ходом встреч. Основной задачей форума является подготовка фехтовальщиков к международным стартам.
Подробнее в видео.