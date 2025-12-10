Лукашенко поздравил коллектив БНТУ со 105-летием

Глава государства отметил, что созданный в годы советской индустриализации университет внес большой вклад в становление отечественной промышленности.

Александр Лукашенко поздравил коллектив Белорусского национального технического университета со 105-летием со дня образования вуза, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Сегодня легендарный Политех является признанным в нашей стране и далеко за ее пределами передовым научным и производственным центром, где обучают высококлассных специалистов технического профиля. Выпускники БНТУ возводят жилые комплексы и мосты, прокладывают дороги и линии метро, создают современную технику, обеспечивая модернизацию и укрепление экономики суверенной Беларуси и делая жизнь людей еще комфортнее.

Александр Лукашенко высказал убеждение, что коллектив вуза продолжит успешно внедрять передовые методы и технологии, обучать и воспитывать преданных своей Родине профессионалов, приумножать национальное достояние страны.