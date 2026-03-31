БНТУ в 2026 году примет почти 3800 первокурсников

Получить престижное образование предлагает Белорусский национальный технический университет. В 2026 году вуз примет почти 3 800 первокурсников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Около 600 из них будут обучаться по целевому направлению. После выпуска им гарантировано трудоустройство на ведущих предприятиях страны. В 2026 году БНТУ открывает факультет китайских технологий.

Здесь будут изучать современные строительные решения, востребованные не только в КНР. Плюс новая специальность «дорожно-строительные и подъемно-транспортные машины и оборудование». Первый набор – 25 человек. Что будет в топе, покажет вступительная кампания.