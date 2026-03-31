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БНТУ в 2026 году примет почти 3800 первокурсников

31 марта 2026 17:30
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Получить престижное образование предлагает Белорусский национальный технический университет. В 2026 году вуз примет почти 3 800 первокурсников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

БНТУ в 2026 году примет почти 3800 первокурсников-2

Около 600 из них будут обучаться по целевому направлению. После выпуска им гарантировано трудоустройство на ведущих предприятиях страны. В 2026 году БНТУ открывает факультет китайских технологий. 

Здесь будут изучать современные строительные решения, востребованные не только в КНР. Плюс новая специальность «дорожно-строительные и подъемно-транспортные машины и оборудование». Первый набор – 25 человек. Что будет в топе, покажет вступительная кампания.

БНТУ в 2026 году примет почти 3800 первокурсников-4

Сергей Харитончик, ректор Белорусского национального технического университета:
Что будет традиционным пользоваться спросом, конечно же, тоже легко понять. Это прежде всего «промышленное и гражданское строительство». Эта специальность просто в топе. Специальности, связанные с энергетикой, все будут востребованы. 

Думаю, что отраслевая экономика обязательно будет тоже востребована. Большой спрос всегда на архитектуру. Мы имеем большой конкурс и большое количество заявок. Информационные технологии тоже традиционно востребованы у нас.

БНТУ в 2026 году примет почти 3800 первокурсников-6

За 105 лет БНТУ подготовил более 250 тысяч специалистов. Сегодня здесь учатся студенты из 35 стран. Университет стабильно входит в тысячу лучших вузов мира.

# Высшее образование в Беларуси # БНТУ

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