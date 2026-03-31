БНТУ в 2026 году примет почти 3800 первокурсников

Получить престижное образование предлагает Белорусский национальный технический университет. В 2026 году вуз примет почти 3 800 первокурсников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Получить престижное образование предлагает Белорусский национальный технический университет. В 2026 году вуз примет почти 3 800 первокурсников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Около 600 из них будут обучаться по целевому направлению. После выпуска им гарантировано трудоустройство на ведущих предприятиях страны. В 2026 году БНТУ открывает факультет китайских технологий.
Здесь будут изучать современные строительные решения, востребованные не только в КНР. Плюс новая специальность «дорожно-строительные и подъемно-транспортные машины и оборудование». Первый набор – 25 человек. Что будет в топе, покажет вступительная кампания.
Сергей Харитончик, ректор Белорусского национального технического университета:
Что будет традиционным пользоваться спросом, конечно же, тоже легко понять. Это прежде всего «промышленное и гражданское строительство». Эта специальность просто в топе. Специальности, связанные с энергетикой, все будут востребованы.
Думаю, что отраслевая экономика обязательно будет тоже востребована. Большой спрос всегда на архитектуру. Мы имеем большой конкурс и большое количество заявок. Информационные технологии тоже традиционно востребованы у нас.
За 105 лет БНТУ подготовил более 250 тысяч специалистов. Сегодня здесь учатся студенты из 35 стран. Университет стабильно входит в тысячу лучших вузов мира.