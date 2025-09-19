Новости по тегу #Бизнес за рубежом

Стороны обсудили работу торгово-кооперационной платформы «Москва – Минск», а также приоритетные условия ведения бизнеса в свободных экономических зонах и индустриальных парках.
За 2024 Белорусская торгово-промышленная палата провела 29 выставок в 18 странах, на которых Беларусь заключила контракты на 1 миллиард рублей.
«Одно из, наверное, основных мероприятий, которые мы будем проводить и предлагать белорусским предприятиям участвовать, это участие в восьми международных выставках в Африке».
«Провели заседание делового совета в Австрии, выезжал белорусский бизнес. Буквально недавно у нас была делегация из Сербии, проводили пленарную часть и B2B-переговоры с белорусскими компаниями».
Экономическая привлекательность Африки продолжает расти.
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