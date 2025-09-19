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Новости по тегу #Бизнес за рубежом

Деловые круги Минска и Москвы подписали ряд двусторонних соглашений
19 сентября 2025 17:36

Деловые круги Минска и Москвы подписали ряд двусторонних соглашений

БелТПП верифицировала около 10 тысяч белорусских товаров на маркетплейсах
18 января 2025 17:01

БелТПП верифицировала около 10 тысяч белорусских товаров на маркетплейсах

Более 40 экспозиций в 25 странах – Мятликов поделился планами БелТПП в 2025 году
12 января 2025 17:56

Более 40 экспозиций в 25 странах – Мятликов поделился планами БелТПП в 2025 году

Как Западная Европа сотрудничает с белорусским бизнесом – рассказал глава БелТПП
12 января 2025 17:54

Как Западная Европа сотрудничает с белорусским бизнесом – рассказал глава БелТПП

Белорусских предпринимателей ознакомят с особенностями ведения бизнеса в Африке
26 сентября 2024 10:38

Белорусских предпринимателей ознакомят с особенностями ведения бизнеса в Африке

Польские предприниматели не справляются с возросшими затратами – СМИ страны
23 мая 2024 08:23

Польские предприниматели не справляются с возросшими затратами – СМИ страны

Популярный производитель пива продал бизнес в РФ за 1 евро
26 августа 2023 10:04

Популярный производитель пива продал бизнес в РФ за 1 евро

Предлагают купить всё и сразу за символический рубль. Иностранные компании не могут выйти из России
23 июня 2022 15:47

Предлагают купить всё и сразу за символический рубль. Иностранные компании не могут выйти из России

«Чтобы люди покупали только хорошую еду. А главное, чтобы она была». Представители 70 стран посетили форум в Петербурге
19 июня 2022 18:21

«Чтобы люди покупали только хорошую еду. А главное, чтобы она была». Представители 70 стран посетили форум в Петербурге

Фонд Билла Гейтса инвестировал в стартап, где гидропанели вырабатывают воду из воздуха
04 апреля 2022 15:31

Фонд Билла Гейтса инвестировал в стартап, где гидропанели вырабатывают воду из воздуха

Опальный российский сенатор Рауф Арашуков прекратил голодовку
05 февраля 2019 16:51

Опальный российский сенатор Рауф Арашуков прекратил голодовку

Пять компаний с белорусскими корнями вошли в топ быстрорастущих частных бизнесов США
22 августа 2018 17:21

Пять компаний с белорусскими корнями вошли в топ быстрорастущих частных бизнесов США