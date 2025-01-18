БелТПП верифицировала около 10 тысяч белорусских товаров на маркетплейсах

Белорусская торгово-промышленная палата верифицировала около 10 тысяч белорусских товаров на маркетплейсах. Эта работа помогает избежать контрафакта на интернет-площадках, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Верифицированная продукция получает знак «Сделано в Беларуси», который становится своеобразным подтверждением качества. Такая отметка позволяет значительно легче продвигать товар на электронном рынке. Еще одно перспективное направление работы БелТПП – экспертиза внешнеэкономических сделок. Организация оказывает помощь экспортерам, оценивая риски предприятий.

Михаил Мятликов, председатель Белорусской торгово-промышленной палаты:

Введение санкций против наших предприятий со стороны Европейского союза. Была необходимость именно в 2022 году обращаться за документом обстоятельств непреодолимой силы, которые возникали. И не во всех случаях возникают ситуации, когда это работает форс-мажор. Поэтому большое количество семинаров, исходя из того количества запросов, которое было со стороны предприятий, вывело эту тему, наверное, в топовую тему.

Елена Хорошевская, директор учебно-консультационного Центра делового образования Белорусской торгово-промышленной палаты:

Большим спросом пользуются программы – продажи, коммуникация в продажах, маркетинговая стратегия, выход на новые рынки. И, конечно, это деловой этикет и протокол, обеспечение протокольного визита делегации. Потому что задача стоит у наших предприятий – это расширение новых рынков.

За 2024-й Белорусская торгово-промышленная палата провела 29 выставок в 18 странах, на которых Беларусь заключила контракты на 1 миллиард рублей. И организация намерена расширять географию сотрудничества: особенно в странах Азии и Африки. В 2025-м планируются визиты в Объединенные Арабские Эмираты, Лаос, Малайзию, Алжир, Зимбабве, Экваториальную Гвинею и страны СНГ. Уже в этом году прошел белорусско-мьянманский бизнес-форум в экономической столице страны – Янгоне. Ряд договоренностей партнеры уже заключили.