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Как Западная Европа сотрудничает с белорусским бизнесом – рассказал глава БелТПП

12 января 2025 17:54
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Мы поддерживаем связи не только с Россией, а заглядываем далеко за наш географический горизонт. Взять хотя бы контакты с Оманом, Пакистаном, странами Африки. А что привозим из дальних и не очень командировок, нам рассказал и показал председатель Белорусской торгово-промышленной палаты Михаил Мятликов в программе «Неделя» на СТВ.

Более 40 экспозиций в 25 странах – Мятликов поделился планами БелТПП в 2025 году.

Как Западная Европа сотрудничает с белорусским бизнесом – рассказал глава БелТПП-2

Ольга Коршун:
Что сегодня с Западной Европой?

Михаил Мятликов: 
Мы проводим мероприятия с нашими партнерами в Западной Европе, можно сказать, и в Восточной Европе. Я бы, наверное, сегодня, исходя из того, что введены санкции, наши партнеры просят иногда не называть цифры и конкретные позиции. По их просьбе мы это и делаем, но хочу сказать, что мы проводим регулярные встречи. Провели заседание делового совета в Австрии, выезжал белорусский бизнес. Буквально недавно у нас была делегация из Сербии, проводили пленарную часть и B2B-переговоры с белорусскими компаниями. Проводим мероприятия и с другими партнерами, и бизнес встречается, и мы помогаем бизнесу поддерживать те отношения. Потому что много товарных позиций, которые несанкционные, и по этим направлениям идет у нас торговля.

# Белорусская торгово-промышленная палата # Михаил Мятликов # Ольга Коршун # Бизнес за рубежом # Бизнес в Беларуси

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