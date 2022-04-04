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Фонд Билла Гейтса инвестировал в стартап, где гидропанели вырабатывают воду из воздуха

04 апреля 2022 15:31
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Венчурный фонд Билла Гейтса инвестировал в стартап, выпускающий гидропанели, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Они вырабатывают воду из воздуха.

Фонд Билла Гейтса инвестировал в стартап, где гидропанели вырабатывают воду из воздуха-1

Внешне похожи на солнечные. Только поглощают водяной пар из воздуха, извлекая таким образом чистую воду.

Ученые Всероссийского института механизации сельского хозяйства создали такую же установку. В отличие от американской, которая дает 3 кубометра воды за 5 месяцев, российская столько же получает за сутки. При этом она абсолютно автономна и не потребляет электроэнергии.

Фонд Билла Гейтса инвестировал в стартап, где гидропанели вырабатывают воду из воздуха-4

С проблемой нехватки пресной воды сегодня уже столкнулись более 80 стран. В государствах Ближнего Востока и Северной Африки идет поиск альтернативных источников влаги, пригодных для населения и сельского хозяйства.

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# Бизнес за рубежом # Экономика # Билл Гейтс # Наталья Надольская # Фотофакт

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