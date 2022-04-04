Фонд Билла Гейтса инвестировал в стартап, где гидропанели вырабатывают воду из воздуха

Венчурный фонд Билла Гейтса инвестировал в стартап, выпускающий гидропанели, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Они вырабатывают воду из воздуха.

Внешне похожи на солнечные. Только поглощают водяной пар из воздуха, извлекая таким образом чистую воду.

Ученые Всероссийского института механизации сельского хозяйства создали такую же установку. В отличие от американской, которая дает 3 кубометра воды за 5 месяцев, российская столько же получает за сутки. При этом она абсолютно автономна и не потребляет электроэнергии.