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Опальный российский сенатор Рауф Арашуков прекратил голодовку

05 февраля 2019 16:51
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Новости России. Сенатор Рауф Арашуков, которого арестовали на прошлой неделе прямо в зале парламентского заседания, прекратил голодовку. Сейчас он находится в СИЗО, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Опальный российский сенатор Рауф Арашуков прекратил голодовку-1

Как пояснил сам арестованный, на тюремную еду он согласился от безысходности. Рауф Арашуков подозревается сразу в нескольких тяжких преступлениях. В двух убийствах, хищениях в особо крупных размерах.

Опальный российский сенатор Рауф Арашуков прекратил голодовку-4

Вместе с опальным сенатором задержаны еще несколько человек. Мошенническая схема много лет позволяла нелегально зарабатывать на топливе. Хищения газа оценили в 30 миллиардов российских рублей. Ущерб признан невосполнимым.

Сейчас россияне задаются вопросом, каким образом Рауль Арашуков – человек подозреваемый помимо всего еще и в убийствах, покушениях – смог сделать такую головокружительную политическую карьеру. В 21 год он уже стал республиканским министром в Карачаево-Черкесии. А в 30 вошел в Совет Федерации.

Опальный российский сенатор Рауф Арашуков прекратил голодовку-7

Громкий коррупционный скандал сопровождали обыски в 11 городах России. В результате найдены слитки золота, наличные в крупных размерах.

# Бизнес за рубежом # Фотофакт

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