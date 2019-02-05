Опальный российский сенатор Рауф Арашуков прекратил голодовку

Новости России. Сенатор Рауф Арашуков, которого арестовали на прошлой неделе прямо в зале парламентского заседания, прекратил голодовку. Сейчас он находится в СИЗО, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как пояснил сам арестованный, на тюремную еду он согласился от безысходности. Рауф Арашуков подозревается сразу в нескольких тяжких преступлениях. В двух убийствах, хищениях в особо крупных размерах.

Вместе с опальным сенатором задержаны еще несколько человек. Мошенническая схема много лет позволяла нелегально зарабатывать на топливе. Хищения газа оценили в 30 миллиардов российских рублей. Ущерб признан невосполнимым.

Сейчас россияне задаются вопросом, каким образом Рауль Арашуков – человек подозреваемый помимо всего еще и в убийствах, покушениях – смог сделать такую головокружительную политическую карьеру. В 21 год он уже стал республиканским министром в Карачаево-Черкесии. А в 30 вошел в Совет Федерации.