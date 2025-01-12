Более 40 экспозиций в 25 странах – Мятликов поделился планами БелТПП в 2025 году
Мы поддерживаем связи не только с Россией, а заглядываем далеко за наш географический горизонт. Взять хотя бы контакты с Оманом, Пакистаном, странами Африки. А что привозим из дальних и не очень командировок, нам рассказал и показал председатель Белорусской торгово-промышленной палаты Михаил Мятликов в программе «Неделя» на СТВ.
Ольга Коршун, СТВ:
Если говорить об итогах 2024 года, что бы вы выделили? С какими цифрами мы завершаем этот год? И какие, возможно, новые партнеры нам открылись, с которыми еще предстоит в будущем году и в будущем, возможно, несколько лет выстраивать отношения?
Михаил Мятликов, председатель Белорусской торгово-промышленной палаты:
Если в 2024 году мы запланировали и провели 24 экспозиции в 18 странах, то в 2025 году у нас более 40 планируется экспозиций в 25 странах. Одно из, наверное, основных мероприятий, которые мы будем проводить и предлагать белорусским предприятиям участвовать, это участие в восьми международных выставках в Африке и довольно-таки большое количество в Персидском заливе, фактически в нескольких странах мы посещаем, также в Юго-Восточной Азии. Мы планируем и Малайзию, и Филиппины, и Индонезию, Японию в том числе.
Как Западная Европа сотрудничает с белорусским бизнесом – рассказал глава БелТПП.