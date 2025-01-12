Более 40 экспозиций в 25 странах – Мятликов поделился планами БелТПП в 2025 году

Мы поддерживаем связи не только с Россией, а заглядываем далеко за наш географический горизонт. Взять хотя бы контакты с Оманом, Пакистаном, странами Африки. А что привозим из дальних и не очень командировок, нам рассказал и показал председатель Белорусской торгово-промышленной палаты Михаил Мятликов в программе «Неделя» на СТВ.

Ольга Коршун, СТВ:

Если говорить об итогах 2024 года, что бы вы выделили? С какими цифрами мы завершаем этот год? И какие, возможно, новые партнеры нам открылись, с которыми еще предстоит в будущем году и в будущем, возможно, несколько лет выстраивать отношения?