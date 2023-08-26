Популярный производитель пива продал бизнес в РФ за 1 евро

Пивоварный концерн Heineken реализовал российские активы группе компаний «Арнест» за чисто символическую сумму в 1 евро, сообщает РИА Новости.

Тем самым выход Heineken из России, начатый в марте 2022 года, будет завершен, а общий убыток составит 300 миллионов евро. «Арнест» будет вынужден погасить внутреннюю задолженность выкупленного бизнеса материнской компании, составляющую около 100 миллионов евро, и даст трехлетние гарантии 1,8 тыс. сотрудникам Heineken в России. Также сообщается, что через шесть месяцев будет прекращено производство пива Amstel.