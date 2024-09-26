Белорусских предпринимателей ознакомят с особенностями ведения бизнеса в Африке

О том, как избежать угроз и минимизировать риски, расскажут на международном правовом форуме. Его организует Белорусская торгово-промышленная палата. С особенностями ведения бизнеса в Африке участников уже 29 сентября познакомят спикеры, которые давно работают на континенте. Говорить будут в частности о том, как выйти на новые рынки, организовать логистику и предотвратить влияние санкций.

Виталий Вабищевич, начальник департамента правового обеспечения и цифровых технологий Белорусской торгово-промышленной палаты:

Внешнеэкономическая деятельность, она чем характеризуется? Тем, что есть очень много рисков. Нужно знать континент, нужно знать конкретную страну, нужно знать правовую систему, нужно знать, как ходят платежи, как проверять контрагентов, как сертифицировать продукцию и в конечном итоге где судиться, как взыскивать дебиторскую задолженность и так далее. Поэтому наш форум и нацелен на то, чтобы поговорить о Африке, поговорить о конкретных странах Африки и не просто с людьми, которые никогда не видели Африку, а с теми людьми, которые там ножками протоптали и которые имеют реальный практический опыт.