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«Чтобы люди покупали только хорошую еду. А главное, чтобы она была». Представители 70 стран посетили форум в Петербурге

19 июня 2022 18:21
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Экономика задавала тон всю неделю. Об общемировых проблемах, о многочисленных кризисах, санкционном, продовольственном, климатическом, которые переживает планета, говорили и на Международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Робот-бариста, виртуальная прогулка по Башкорстостану. Что происходило на экономическом форуме в Петербурге? Читать здесь.

«Чтобы люди покупали только хорошую еду. А главное, чтобы она была». Представители 70 стран посетили форум в Петербурге-1

О своем участии в форуме заявили порядка 70 стран. Каждый приехал со своим пакетом предложений, но цель одна – экономическое благополучие своих государств. Несмотря на санкционное давление и разрывы кооперационных цепочек, партнеры находят новые, возможно, еще более эффективные в будущем пути взаимодействия.

«Чтобы люди покупали только хорошую еду. А главное, чтобы она была». Представители 70 стран посетили форум в Петербурге-4

Самуил Канкам, участник Петербургского международного экономического форума (Республика Гана):
Я приехал из Ганы. Мои главные ожидания от форума встретить людей со схожими идеями. Мой проект – про безопасность еды. Очень важно, чтобы продукты, которые мы импортируем из других стран, были качественными, чтобы люди покупали только хорошую еду. А главное, чтобы она была.

«Чтобы люди покупали только хорошую еду. А главное, чтобы она была». Представители 70 стран посетили форум в Петербурге-7

Джан Ву-И, генеральный директор платформы интеграции международных экономических и торговых ресурсов (Китай):
Общие впечатления – очень много новых возможностей, которые не представлялись ранее. Касательно белорусско-китайского сотрудничества, на самом высоком уровне поддерживаются отношения наших стран. Недавно я был в индустриальном парке «Великий камень». Вижу, многие компании инвестируют в Беларусь.

# Бизнес за рубежом # общество # Джан Ву-И # Самуил Канкам # Анастасия Ярощик-Корниенко # Фотофакт

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