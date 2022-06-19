«Чтобы люди покупали только хорошую еду. А главное, чтобы она была». Представители 70 стран посетили форум в Петербурге

Экономика задавала тон всю неделю. Об общемировых проблемах, о многочисленных кризисах, санкционном, продовольственном, климатическом, которые переживает планета, говорили и на Международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Робот-бариста, виртуальная прогулка по Башкорстостану. Что происходило на экономическом форуме в Петербурге? Читать здесь.

О своем участии в форуме заявили порядка 70 стран. Каждый приехал со своим пакетом предложений, но цель одна – экономическое благополучие своих государств. Несмотря на санкционное давление и разрывы кооперационных цепочек, партнеры находят новые, возможно, еще более эффективные в будущем пути взаимодействия.

Самуил Канкам, участник Петербургского международного экономического форума (Республика Гана):

Я приехал из Ганы. Мои главные ожидания от форума – встретить людей со схожими идеями. Мой проект – про безопасность еды. Очень важно, чтобы продукты, которые мы импортируем из других стран, были качественными, чтобы люди покупали только хорошую еду. А главное, чтобы она была.